Cristiano: rivalidade com Messi fez bem para as duas partes

Em entrevista à France Football, CR7 voltou a falar sobre sua visão de futebol e a crescente importância das estatísticas e dos vencedores

Vencedor de cinco Ligas dos Campeões e cinco Bolas de Ouro, Cristiano Ronaldo não tem nada a provar aos 35 anos, seja individual, mas também coletivamente. O atacante português confidenciou em entrevista à France Football sua visão do futebol e o que valia a pena estar acima dos outros.

"Entre 19 e 20 [anos], entendi que o futebol eram números, títulos, recordes e gols", diz CR7, que ainda não está satisfeito, apesar da passagem do tempo. Natural da Ilha da Madeira, ele ultrapassou recentemente o total de 700 gols oficiais na carreira. Uma realização da qual ele é feliz. "Setecentos gols, ainda é um total impressionante que me deixa ainda mais orgulhoso com o número de jogadores que atingiram".

Quando solicitado a nomear o gol mais importante de sua carreira, Cristiano Ronaldo se refere ao registro retornado contra a na Liga dos Campeões em 2018. "É um gol que vinha tentando marcar há anos", disse ele.

É basicamente o trabalho e o treinamento sério que lhe permitiram estar lá. "Primeiro você precisa de talento, caso contrário você não pode fazer muito. Então talento sem o trabalho é inútil, nada cai do céu, eu nunca teria chegado onde estou sem minha força de trabalho".

Comparado à sua idade, Cristiano Ronaldo está ciente de ser melhor que a média. "Meu objetivo é permanecer jovem à medida que envelheço, tão competitivo, me dê um jogador que tenha o mesmo desempenho que eu na mesma idade, em um time como a Juventus?".

Rivalidade com Lionel Messi

Finalmente, ele fala sobre sua rivalidade com Lionel Messi. O português crê que a disputa atrai muitos resultados positivos. "Estar na frente um do outro na nos permitiu ser melhores, mais eficientes... No Real, senti mais a presença dele do que em Manchester, então um pouco mais de pressão. No meu ponto de vista, era uma rivalidade salutar".