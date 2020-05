De Bruno Henrique a Diego Alves: astros do Flamengo lamentam morte de Jorginho

O massagista tinha 68 anos e foi uma das milhares de vítimas fatais do novo coronavírus

O , seus jogadores, trabalhadores e torcedores não tiveram uma segunda-feira (04) de felicidade. Massagista do clube há 40 anos, Jorge Luiz Domingos foi uma das milhares de vítimas fatais da Covid-19.

Conhecido no clube como Jorginho, ele viveu as maiores glórias da história do Flamengo de perto. E os jogadores que recentemente lhe renderam tantas alegrias manifestaram, através das redes sociais, o seu pesar pelo falecimento do funcionário. Veja, abaixo, as reações.

Bruno Henrique

“Deixará muitas saudades Tio Jorge descansa em paz”.

Diego Ribas

“Dia de luto e tristeza por perder um amigo! Nesses anos trabalhando juntos entre Flamengo e seleção brasileira, sua maneira alegre, descontraída e companheira de viver faziam dele um cara mais do que especial pra mim e para todos os que tinham o convívio. Seu sorriso continuará nos iluminando amigo! Descanse em paz, Jorginho!”

Diego Alves

"O Jorginho sempre foi uma pessoa muito humilde e disposta a ajudar, fosse com um tratamento, ou até mesmo na resenha, sempre feliz. Sentiremos sua falta! Luto!"

Rafinha

“Tio Jorginho não consigo acreditar que você nos deixou...!!!”, escreveu o lateral, em uma das mensagens mais emocionantes.

“E agora quem vai cuidar de mim todos os dias??? quem vai cantar aqueles sambas das antigas comigo??? Obrigado por todos os dias que passamos juntos, vc sempre estará no meu coração. Descanse em paz meu velho, que Deus te receba de braços abertos!!”

Gerson

“Dia triste demais. Que o senhor descanse em paz, Tio Jorge. Obrigado por cada sorriso e cuidado no dia a dia. Ficará sempre guardado em nossas memórias. Que Deus conforte todos os familiares”.

Thiago Maia

“O céu ganhou um anjo maravilhoso hoje. Descansa em paz meu amigo. Que Deus conforte seus familiares e amigos meu amigo Jorginho. Obrigado por tudo!”

Ribeiro

“Que tristeza tio Jorge! O senhor vai fazer muita falta, sua alegria, disposição e humildade são exemplos que nunca vamos esquecer! Que Deus conforte o coração de seus familiares! Obrigado por tudo, descanse em paz meu amigo!”

Rodrigo Caio

Outros jogadores, como Gabigol, Willian Arão e Gustavo Henrique manifestaram ao compartilharem, através do modo “stories” do Instagram, fotos com Jorginho.