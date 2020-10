Vagner Mancini: times dirigidos, títulos e resultados do novo técnico do Corinthians

Campeão da Copa do Brasil em 2005, o treinador busca reencontrar um momento de auge, mas nos últimos anos brigou mais contra rebaixamentos

No mesmo domingo (11) que marcou a derrota por 2 a 1 para o Ceará, em duelo válido pela 15ª rodada do Brasileirão em que jogou boa parte do tempo com um homem a mais, o anunciou a contratação de um novo treinador: Vagner Mancini, até então no , foi o escolhido para tomar as rédeas no lugar do interino Dyego Coelho e assinou contrato até o fim de 2021.

Aos 53 anos, Mancini chega à Neo Química Arena para remediar o caos no qual o Alvinegro Paulista se instalou nesta temporada 2020: o time não encaixou sob o comando de Tiago Nunes, grande esperança da torcida e diretoria para fazer o time jogar um futebol mais atrativo, e os resultados pioraram no breve período sob as ordens de Dyego Coelho. Hoje o Corinthians ocupa, pela primeira vez em oito anos, a zona de rebaixamento. A missão do novo técnico é exatamente dar mais tranquilidade e fazer os resultados positivos reaparecerem.

Mas como foram as passagens anteriores de Mancini por clubes brasileiros, quantos gigantes do nosso futebol ele já treinou, quantos títulos tem em seu currículo e quantas vezes ele sentiu o dissabor de um rebaixamento? Confira um breve resumo da carreira do novo treinador corintiano.

Paulista: início meteórico e auge distante

Pouco depois de ter pendurado as chuteiras como jogador, Vagner Mancini assumiu o comando do Paulista em 2004. Entretanto, foi no ano seguinte que apareceu com grande destaque no cenário nacional para levar a equipe de Jundiaí ao título da Copa do de 2005, ao bater o favorito . Até hoje, esta é sua principal conquista.

: passagem relâmpago no “primeiro gigante”

Depois de sair do Paulista, Mancini treinou o Al Nasr, dos , mas voltou ao Brasil no início de 2008 para a sua primeira grande chance em um gigante do nosso futebol. Mas a passagem como técnico do Grêmio, clube que defendeu também como jogador anos antes, foi tão curta quanto polêmica.

Mancini disputou apenas seis jogos oficiais na área técnica do e não foi derrotado em nenhuma: foram quatro vitórias e dois empates. Entretanto, teve desavenças com a diretoria e foi demitido um dia antes de receber sua família para se mudar em definitivo para Alegre.

: quatro passagens e um no meio

(Foto: Divulgação/EC Vitória)

A ferida pela história abreviada no Grêmio ainda estava bem aberta quando Mancini chegou ao Vitória, também em 2008, na primeira de suas três passagens pelo clube baiano. Logo de cara, conquistou o estadual e alfinetou a ex-equipe: “Eu estou fazendo a coisa certa. O que aconteceu no Grêmio é página virada”, disse. Os rubro-negros terminaram o Brasileirão daquele ano em 10º.

Em 2009, contudo, deixou o Leão no meio do para aceitar uma proposta do Santos, mas acumulou resultados historicamente amargos – como a derrota para o Corinthians de Ronaldo Fenômeno na decisão do estadual, além da eliminação surpreendente na contra o . Demitido, retornou ainda naquele ano para o Vitória (que havia goleado o seu Santos por 6 a 2, no seu último jogo com o ) e fez a equipe baiana terminar a Série A em uma boa 13ª posição.

A sua terceira passagem pelo Barradão também foi positiva, alguns anos depois: conduziu o time de volta à elite do futebol, com a terceira posição na de 2015, e em 2016 conquistou mais um título baiano pelo clube. No Brasileirão, contudo, o bom momento não se manteve e Mancini foi demitido enquanto o clube lutava para fugir do rebaixamento – objetivo que conseguiu a duras penas, mas sem Mancini.

Em 2018, o treinador volta ao Barradão e consegue livrar o time do rebaixamento, mas no ano seguinte é demitido no caminho rumo à queda dos rubro-negros à Série B.

: o terceiro gigante e outra rápida passagem

Em um Vasco otimista com o retorno à primeira divisão, Vagner Mancini foi o nome escolhido pela diretoria cruzmaltina para 2010. Mas derrotas no estadual e desempenho abaixo do esperado acabaram decretando a sua saída após 18 jogos (10 vitórias, quatro empates e o mesmo número de derrotas).

: o primeiro rebaixamento

Ainda em 2010, Vagner Mancini foi anunciado pelo Guarani e não foi bem: em 63 partidas venceu apenas 18, empatou outras 18 e foi derrotado em 27 ocasiões levando em conta todos os torneios disputados. No Brasileirão, o Bugre foi rebaixado ao terminar na 18ª posição e o treinador deixou o clube no final daquela temporada.

Ceará: suspiro e trampolim

Mancini assumiu o comando do Ceará em 2011 e conquistou, naquele mesmo ano, o . O principal feito, contudo, foi na Copa do Brasil, onde o alcançou as semifinais tendo eliminado o nas fases anteriores. O bom trabalhou chamou a atenção do , que na época lutava contra o rebaixamento com o próprio Ceará no Brasileirão.

Cruzeiro: alívio, goleada histórica e revolta

Naquele 2011, o Cruzeiro lutou até o fim para escapar do rebaixamento na última rodada do Brasileirão. E a torcida celeste foi do inferno, tão temido, a um paraíso inimaginado: na última rodada, a goleada por 6 a 1 sobre o arquirrival Atlético livrou a da queda e entrou para a história do clássico mineiro.

Entretanto, no ano seguinte os resultados não deixaram Mancini satisfeito: eliminado do estadual pelo América, e da Copa do Brasil pelo -PR (naquela época Atlético-PR), o técnico pediu demissão. Pelo Cruzeiro, foram 30 vitórias, sete empates e nove derrotas.

Sport: rugido fraco na Ilha do Retiro

Mancini chegou a um Sport cheio de expectativas otimistas em 2012, mas após oito derrotas e apenas três vitórias em 16 jogos foi demitido.

e Athletico: pesadelo, recuperação e surpresa

Escolhido para ser o técnico do Náutico em 2013, Mancini não agradou os dirigentes do clube pernambucano e, após 14 jogos (nove vitórias e cinco derrotas), foi demitido.

(Foto: Divulgação/ )

Naquele mesmo ano, foi apontado como treinador do Athletico Paranaense e voltou a encontrar um momento de alta: tirou os rubro-negros da zona de rebaixamento do Brasileirão e terminou aquela campanha em terceiro, classificando os paranaenses para a Libertadores. Além disso, foi vice-campeão da Copa do Brasil, perdendo a final para o Flamengo. Surpreendentemente, o Athletico optou por não renovar seu contrato.

: caos e rebaixamento inesquecível

(Foto: Buda Mendes/Getty Images)

Em abril de 2014, Mancini foi o escolhido para comandar o Botafogo, o quinto gigante do Brasil em sua carreira. Mas com o alvinegro repleto de problemas financeiros, que inclusive levaram à debandada de jogadores como Emerson Sheik e Edílson, o rebaixamento à Série B foi sacramentado ao final daquela temporada. Em 42 jogos foram apenas 10 vitórias e incríveis 25 derrotas.

: reconstrução e momentos especiais

(Foto: Divulgação/Chapecoense)

Depois de sua terceira passagem pelo Vitória, Mancini chegou à Chapecoense, em 2017, poucos meses após o desastre aéreo que vitimou grande maioria dos jogadores do clube em 2016, incluindo o técnico Caio Júnior. Na , Mancini esteve na área técnica no amistoso de solidariedade contra o , no Camp Nou, e conquistou o título catarinense. Uma série de cinco jogos sem vitórias no Brasileirão, contudo, decretou o seu desligamento. Pela Chape, foram 43 jogos, 20 vitórias, nove empates e 14 derrotas. Para onde Mancini voltaria naquele 2017? Justamente para o Vitória.

: de dirigente a treinador

(Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

Em 2019, após sua última passagem (até o momento) pelo Vitória, Mancini chega ao São Paulo não para ocupar o cargo de treinador, o que surpreendeu muita gente. Mas após a demissão de André Jardine, o então coordenador técnico ocupou o cargo de comandante do Tricolor de forma interina enquanto Cuca, que se recuperava de problemas de saúde, não podia assumir a equipe. Em nove partidas, venceu três, empatou quatro e perdeu duas.

Mancini deixou o São Paulo na metade final daquela temporada. Após a demissão de Cuca, a expectativa era a de que ele voltaria a ser, desta vez em caráter definitivo, o treinador do clube, mas a opção dos dirigentes foi pela contratação de Fernando Diniz.

: oportunidade que não deu certo

(Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

O ano ainda é 2019 e Mancini assume o comando do Atlético-MG na metade final da temporada, mas após quatro vitórias, cinco empates e quatro derrotas em 13 jogos – e uma 13ª posição no Campeonato Brasileiro – o clube mineiro optou por não renovar o vínculo do treinador para 2020.

Atlético-GO: um novo trampolim

(Foto: Paulo Marcos/Atlético-GO)

Em junho de 2020 o Atlético-GO anunciou Vagner Mancini como treinador e o técnico de 53 anos vinha fazendo um trabalho elogiável. Chegou às oitavas de final, após eliminar o Fluminense, e no Brasileirão deixou o time em 12º, com 18 pontos conquistados. Em 18 partidas, foram cinco vitórias seis empates e sete derrotas.

O desafio, agora, será o Corinthians. Mais um gigante que aposta em Mancini num momento de dificuldade. Nos agora imaginar como será o saldo final.

Títulos conquistados por Vagner Mancini: Copa do Brasil (2005), Campeonato baiano (2008, 2016), Campeonato Cearense (2011), (2017).