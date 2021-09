Jogadores do Grêmio se reapresentam em meio a protestos e confronto entre torcida e polícia

Em meio à chegada dos jogadores ao CT, atos de vandalismo foram protagonizados por uniformizados

Os jogadores do Grêmio se reapresentaram na tarde desta quarta-feira (01), após três dias de folga, em um CT Luiz Carvalho envolto pelo clima bélico. Isso porque as torcidas organizadas do Tricolor programaram um protesto para recepcionar os atletas na entrada do centro de treinamento.

Aproximadamente 150 torcedores estavam em frente à entrada do CT com faixas de protesto e cânticos contra a direção e jogadores. A Polícia Militar também esteve presente, com aproximadamente 50 soldados do Batalhão de Choque.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A direção gremista, já sabendo do protesto, fez com que os jogadores chegassem no CT todos ao mesmo tempo, conduzidos pelo ônibus do clube. Quando o ônibus chegou no centro de treinamentos, foi apedrejado pelos torcedores, o que gerou uma ação rápida da polícia, que entrou em confronto, com bombas de efeito moral e gás lacrimogêneo.

Os torcedores reagiram arremessando pedras e foguetes contra os policiais e também para dentro do CT. Alguns jogadores, que já estavam dentro do centro de treinamentos, disseram que viram, pela janela da academia, pedras caindo até mesmo dentro do gramado.

Os principais alvos dos irados torcedores gremistas foram os jogadores Cortez, Luiz Fernando, Diogo Barbosa e Ferreira. Entre os dirigentes, os alvos foram o vice de futebol Marcos Hermann e o presidente Romildo Bolzan Júnior.

A polícia confirma que dois torcedores foram detidos e outros também poderão ser responsabilizados pelos atos de vandalismo.

“Estamos monitorando desde cedo o movimento destes torcedores. Duas pessoas foram detidas por desobediência e vamos analisar as imagens feitas pela polícia para verificar e identificar mais responsáveis. Temos pessoas que são reincidentes nestes protestos e vamos investigar e responsabilizar os responsáveis”, destacou o Tenente Coronel Luis Felipe Neves, comandante do 11ª Batalhão da Brigada Militar, responsável pelo policiamento na região.

Na atual temporada, o Grêmio investiu em muitas contratações consideradas de peso mas os resultados em campo estão longe de aparecer: a equipe foi eliminada na Copa Libertadores, na Sul-Americana, foi goleado, em casa, por 4 a 0 pelo Flamengo no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil (mesmo com mais um em campo) e luta contra o rebaixamento no Brasileirão .