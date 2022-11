Qatar "pronto e feliz" para momento histórico na abertura da Copa do Mundo

Seleção anfitriã do torneio se prepara para seu primeiro jogo na história das Copas

A partir desse 20 de novembro até 18 de dezembro, todas as atenções dos cinco continentes do mundo estarão voltadas para os jogos que acontecem no Qatar. Com a abertura e o primeiro jogo da Copa do Mundo, a seleção anfitriã do maior torneio de futebol do mundo está pronta para sua estreia em mundiais.

O time do Qatar conta com um técnico espanhol, Félix Sánchez, que começou sua carreira de treinador nas categorias de base do Barcelona. Desde 2013, porém, trabalha para as seleções qataris. Em 2017, ele foi promovido e assumiu a seleção principal.

Sánchez não escondeu a empolgação de ser o escolhido para treinar a seleção no torneio que acontece em casa e definiu o momento como "histórico".

"É um dia muito importante para nós. Um momento histórico, um momento de alegria para nós. É um dia extraordinário como nenhum outro. Fizemos um esforço enorme neste país, estamos todos muito comprometidos com essa Copa e todos investimos muito. Eu estou feliz que nós sejamos o primeiro jogo", declarou Sánchez em entrevista coletiva.

Treinador continuou sua empolgada fala e afirmou que o grupo está muito motivado, embora saiba que estão longe de qualquer tipo de favoritismo, mesmo dentro do próprio grupo.

"Estamos muito motivados para participar. Esperamos muito tempo por esse momento e nós sabemos bem quem somos, de onde estamos vindo e quem vamos enfrentar. Sabemos que será um desafio enorme, mas, de muitas formas, estamos empolgados para jogar e estamos felizes de estarmos aqui", falou o treinador catalão.

A seleção qatari passou por grandes mudanças desde que foi anunciado, em 2010, que o país sediaria a Copa do Mundo. De lá para cá, a seleção deixou a posição 113 do ranking da FIFA e escalou até a 50ª posição.

O grupo A conta com Holanda, Senegal e Equador, além dos donos da casa. Uma classificação para as oitavas de final parece improvável, mas as Copas permitem que seleções pouco badaladas consigam avançar de fase.

O primeiro jogo da Copa do Mundo acontece no domingo (20), às 13h, quando o Qatar recebe o Equador.