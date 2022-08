PSV x Monaco: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Partida acontece nesta terça-feira (9), pela volta da terceira fase de classificação da Champions League; veja como acompanhar na internet

Para decidir a vaga nos play-offs, PSV e Monaco se enfrentam nesta terça-feira (9), no Philips Stadion, a partir das 15h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da terceira fase de classificação da Champions League 2022/23. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta, da TNT Sports, na TV fechada, e do HBO Max, em streaming. E na GOAL você pode acompanhar ao jogo em tempo real.

O primeiro jogo, na casa do Monaco, na terça-feira (2), terminou com um empate em 1 a 1. O PSV abriu o placar com Veeman ainda no primeiro tempo, e no final do jogo Disasi empatou para os donos da casa.

Nas ligas nacionais, ambas as equipes estrearam com vitória. O PSV bateu o Emmen, em casa, por 4 a 1, enquanto o Monaco visitou o Starsbourg e bateu os donos da casa por 2 a 1.

Quem classificar entre as duas equipes, se classifica para o mata-mata do torneio, esperando o resultado do confronto entre Union Saint-Gilloise e Rangers, que decide o adversário para a rodada de play-off.

Prováveis escalações

Possível escalação do PSV: Benítez; Hoever, André Ramalho, Obispo e Max; Sangaré, Veerman, Bakayoko, Til e Gakpo; Luuk de Jong.

Possível escalação do Monaco: Nübel; Ruben Aguilar, Disasi, Maripán e Jakobs; Fofana, Matazo, Diatta, Volland e Golovin; Ben Yedder.

Desfalques da partida

PSV:

Madueke, Carlos Vinícius e Boscagli: lesionados

Monaco:

Caio Henrique (dúvida): Covid-19

Badiashile, Boadu, Geubbles e Minamino: lesionados

Quando é?

JOGO PSV x Monaco DATA Terça-feira, 9 de agosto de 2022 LOCAL Philips Stadion - Eindhoven, HOL HORÁRIO 15h30 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

PSV

JOGO CAMPEONATO DATA PSV 4 x 1 Emmen Holandês 6 de agosto de 2022 Monaco 1 x 1 PSV Champions League 2 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Go Ahead Eagles x PSV Holandês 13 de agosto de 2022 13h45 (de Brasília) PSV x Volendam Holandês 20 de agosto de 2022 15h (de Brasília)

Monaco

JOGO CAMPEONATO DATA Strasbourg 1 x 2 Monaco Ligue 1 6 de agosto de 2022 Monaco 1 x 1 PSV Champions League 2 de agosto de 2022

Próximas partidas