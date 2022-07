PSG x Quevilly Rouen: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do amistoso

Partida acontece nesta sexta-feira (15), pelo amistoso; veja como acompanhar na internet

PSG e Quevilly Rouen se enfrentam nesta sexta-feira (15), no Camp des Loges, a partir das 12h (de Brasília), pelo primeiro amistoso da temporada. A partida terá transmissão ao vivo da PSG TV Premium, e do canal da Twitch do Paris Saint-Germain.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Enquanto a equipe de Christophe Galtier está trabalhando para a estreia da Ligue 1 contra o Clermont em 6 de agosto, o Quevilly começará sua campanha na Ligue 2 em casa contra o Rodez no dia 30 de julho.

O PSG conquistou o título do Campeonato Francês na temporada passada, terminando confortavelmente no topo com um total de 86 pontos, cerca de 15 à frente do segundo colocado Marselha.

Neymar, Messi e Mbappé estão disponíveis para o amistoso, assim como Sergio Ramos, que busca deixar a temporada frustrante para trás.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Possível escalação do PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Ramos, Mendes; Gueye, Herrera, Vitinha; Neymar, Messi, Mbappé.

Possível escalação do Quevilly: Boulais; Bansais, Cissokho, Tegar, Dekoke; Pierret, Bonnet, Bangre; Mafouta, El Kliar, Hountondji.

Desfalques da partida

PSG:

sem desfalques confirmados.

Quevilly:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO PSG x Quevilly Rouen DATA Sexta-feira, 15 de julho de 2022 LOCAL Camp des Loges - Saint-Germain-en-Laye, FRA HORÁRIO 12h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA PSG 1 x 0 Real Madrid Champions League 15 de fevereiro de 2022 Real Madrid 3 x 1 PSG Champions League 9 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO PSG x Frontale Amistoso 20 de julho de 2022 7h30 (de Brasília) PSG x Urawa Reds Amistoso 23 de julho de 2022 7h (de Brasília)

Quevilly Rouen

JOGO CAMPEONATO DATA Quevilly 2 x 0 Villefranche Segunda Liga francesa 29 de junho de 2022 Quevilly 1 x 2 Le Havre Amistoso 9 de julho de 2022

Próximas partidas