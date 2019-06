Mbappé avisa que quer disputar Olimpíada 2020, mas Eurocopa pode atrapalhar

Atacante francês reafirma seu desejo de participar dos jogos Olímpicos de Tóquio, mesmo sem nunca ter jogado com a seleção sub-21

Kylian Mbappé não cansa de demonstrar vontade de representar seu país. Dessa vez, de acordo com o diário As, o atacante francês reafirmou seu desejo de participar com a seleção das 2020, em Tóquio. Há, porém, pelo menos dois problemas que podem atrapalhar esse projeto do jovem jogador.

O primeiro é que ele nunca sequer jogou com a seleção sub-21. Com a ascenção meteórica na carreira, Mbappé pulou direto da sub-19 para o selecionado principal. Para se classificar para os , a equipe sub-21 da empatou com a Romênia e se classificou tanto para as semifinais do torneio quanto para as Olimpíadas. Mesmo tendo postado uma comemoração em suas redes sociais, o atacante não jogou o torneio.

Mesmo sendo a principal estrela do país, o fato de Mbappé não ter jogado com a seleção que conquistou a vaga para Tóquio pode causar um certo mal-estar no elenco.

Além disso, há o fato de que Mbappé estará na com a seleção principal e a final do torneio será apenas 10 dias antes do pontapé inicial dos jogos Olímpicos no oriente. A federação francesa pode proibi-lo de chegar "com atraso" para a concentração e treinamento com seus companheiros.

Recentemente Mbappé disse ao Le Parisien: "Tenho que ganhar a Eurocopa com a seleção, mas também gostaria de jogar as Olimpíadas. Porque não ir no ano que vem aos jogos Olímpicos? Sempre disse que era um sonho. Além disso, essas coisas não dependem só de mim".