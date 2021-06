Neymar vai disputar a Olimpíada de Tóquio pelo Brasil?

Além de Neymar, Marquinhos, e o goleiro Weverton estariam nos planos de Jardine para compor a lista de convocados

O técnico André Jardine não deve contar com a presença de Neymar na lista de 18 atletas convocados para a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio.

A solicitação da liberação do atacante foi feita pelo presidente Rogério Caboclo, antes de ser afastado do cargo por conta de uma acusação de assédio contra uma funcionária da CBF.

Segundo apuração da ESPN, o Paris Saint-Germain recusou ceder o atleta para a disputa das Olimpíadas.

O PSG considera não ter obrigação de liberar seus jogadores pelo fato da competição não ser considerada data Fifa.

Além de Neymar, Marquinhos, também do PSG, e o goleiro Weverton, do Palmeiras, estariam nos planos de Jardine para compor a lista de 18 convocados como atletas acima de 24 anos. Todas as solicitações feitas pela CBF foram recusadas pelos clubes.

O treinador irá divulgar a lista final no dia 17 de junho. O Brasil estreia nas Olimpíadas contra a Alemanha, no dia 22 de julho, no Estádio de Yokohama.