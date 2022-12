PSG x Strasbourg ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Ligue 1

Times entram em campo nesta quarta-feira (28), pela 16ª rodada do Campeonato Francês; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Defendendo a liderança, o PSG recebe o Strasbourg tarde desta quarta-feira (28), às 17h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, pela 16ª rodada da Ligue 1. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Na primeira posição do campeonato com 41 pontos, o PSG volta a campo sem Messi, que descansa após conquistar a Copa do Mundo. Neymar e Mbappé, por outro lado, devem iniciar entre os titulares.

Do outro lado, o Strasbourg é o penúltimo colocado com 11 pontos, e sabe que precisa vencer o poderoso rival para ganhar fôlego na luta contra o rebaixamento.

Prováveis escalações

Escalação do provável PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Ramos, Bernat; Verratti, Ruiz, Vitinha; Soler; Neymar, Mbappe.

Escalação do provável Strasbourg: Sels; Pierre-Gabriel, Nyamsi, Perrin, Le Marchand, Delaine; Bellegarde, Aholou; Thomasson; Ajorque, Diallo.

Desfalques

PSG

Messi está de folga após a conquista da Copa do Mundo.

Strasbourg

Alexander Djiku está suspenso por estar envolvido em um escândalo com apostas esportivas.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 28 de dezembro de 2022

• Horário: 17h (de Brasília)

• Local: Parque dos Príncipes, Paris - FRA