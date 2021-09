PSG, Milan, City: Times revelam seus elencos no FIFA 22

Gigantes europeus usaram suas redes sociais para dar "spoilers" dos novos cards de seus atletas

FIFA 22 vem aí, e a EA Sports aproveita as semanas que antecedem a chegada do novo game para agitar a comunidade com novos cards do modo Ultimate Team.

Depois da lista com os 22 melhores atletas e o time com os principais craques da Premier League, foi a vez da empresa revelar equipes completas de alguns gigantes europeus. Manchester City, PSG, Milan e Inter de Milão foram alguns a fazerem publicações com seus elencos completos.

Entre os principais destaques, é possível apontar a nova carta do lateral Théo Hernandez, do Milan, que subiu para o nível 84 e deve ser uma das mais usadas do jogo. O time italiano ainda tem Ibrahimovic, avaliado com 84, que ganhou 12 pontos de velocidade em relação à temporada passada.

Do lado do City, De Bruyne, Sterling, Cancelo, Walker e Gabriel Jesus são destaques, com atributos interessantes para o “metagame” do FIFA. O PSG, como esperado, tem o elenco mais recheado de todo o game, com Messi, Neymar, Mbappe, Ramos, Hakimi, Marquinhos e outros craques.

FIFA 22 chega em 1 de outubro para PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch e PC.