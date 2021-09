FIFA 22: Os melhores jogadores da Premier League no FUT

CR7, De Bruyne, Van Dijk e Ederson são craques no "dream team" do Inglês no game

A temporada de spoilers do Ultimate Team do FIFA 22 está no ar, e a bola da vez foi a Premier League, o campeonato inglês.

A empresa revelou nesta terça (14) a melhor escalação possível para a liga, com os 11 craques separados desde o setor ofensivo até a defesa e goleiros.

Alguns dos nomes já não são surpresa, como Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne, Ngolo Kanté e Harry Kane, que apareceram na lista dos melhores do game, publicada na última segunda (13).

A defesa, formada por apenas três homens, conta com o trio do Liverpool, Robertson, Van Dijk e Arnold, além do brasileiro Ederson, goleiro do Manchester City.

No meio campo, Heung Min Son (Tottenham), Bruno Fernandes (Man United), Kevin De Bruyne (City) e Kanté (Chelsea) são os escolhidos. A liga é famosa pelas ótimas opções para o setor de meio no Ultimate Team.

Por fim, o ataque conta com CR7 (agora no United), Harry Kane (Tottenham) e Mohamed Salah (Liverpool). Apesar de ficar de fora do XI da PL, Sadio Mané, também do Liverpool, aparece entre os 22 melhores do game.