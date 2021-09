FIFA 22: EA revela ratings dos melhores jogadores do game

Cristiano Ronaldo em queda e Messi na liderança no game da EA Sports

A EA Sports finalmente revelou a lista com os melhores jogadores do FIFA 22, e o que chamou mais a atenção entre os fãs foi a posição de Cristiano Ronaldo, que perdeu sua posição para Lewandowski no top 2.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Em publicação em suas redes oficiais, a empresa responsável pelo game listou os 22 atletas mais bem avaliados do modo Ultimate Team, que tiveram seus níveis gerais e cards completos mostrados.

Quem segue em primeiro lugar na lista é Lionel Messi, agora no PSG, com um card avaliado com 93, mesmo nível da versão de 2021 do game.

A segunda colocação é agora ocupada pelo artilheiro Robert Lewandowski, seguido de Cristiano Ronaldo, que perdeu um ponto geral (de 92 para 93), além de dois pontos de velocidade (de 89 para 87), uma de suas principais características no game.

A lista ainda conta com nomes como De Bruyne, os parceiros de Messi, Neymar e Mbappé, Harry Kane e Kanté, destaque na temporada do Chelsea. Os times com mais representantes na lista são Liverpool e PSG, com quatro jogadores cada.

FIFA 22 chega em 1 de outubro para PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch e PC. Clique aqui e saiba tudo sobre o game.

FIFA 22: os 22 melhores ratings do game