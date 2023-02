Paris Saint-Germain x Lille ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Ligue 1

Equipes entram em campo neste domingo (19), pela 24ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Vivendo um momento de tensão, o PSG recebe o Lille na manhã deste domingo (19), às 9h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, pela 24ª rodada do Campeonato Francês. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Sem vencer há três jogos (incluindo todas as competições), sendo a última derrota para o Bayern de Munique na Champions League, o PSG entra em campo pressionado diante das más atuações. Inclusive, Neymar, um dos mais criticados nos últimos dias, teve seu nome ligado a uma possível saída para o Chelsea. O brasileiro, entretanto, está confirmado entre os titulares, assim como Messi e Mbappé.

Do outro lado, o Lille vem de duas vitórias consecutivas e é o quinto colocado da Ligue 1, com 41 pontos. A equipe visitante não poderá contar com Ismaily e Ounas, machucados, enquanto Leny Yoro é dúvida.

Prováveis escalações

Escalação provável do PSG: Donnarumma; Pembele, Ramos, Kimpembe, Mendes; Zaire-Emery, Verratti, Vitinha; Messi; Mbappe, Neymar.

Escalação do provável do Lille: Chevalier; Diakite, Fonte, Djalo, Gudmundsson; Andre, Angel Gomes; Zhegrova, Cabella, Bamba; David.

Desfalques

PSG

Hakimi, Sanches e Mukiele estão no departamento médico.

Lille

Ismaily e Ounas estão no departamento médico.

Quando é?