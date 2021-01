PSG lança nova camisa com a Jordan: preço, fotos e mais

Quarto uniforme nas cores rosa e roxo foi revelado nesta sexta-feira (29) e foi inspirada na Via Láctea

O PSG anunciou o seu quarto uniforme nada discreto para a temporada 2020-21. Continuando uma parceria de quatro anos com a Jordan (subsidiária da Nike, patrocinadora do clube), a camisa rosa e roxo é apenas uma das peças da coleção com a marca de basquete.

Segundo o Paris Saint-Germain, o desenho da camisa foi inspirado na Via Láctea e ilustra a "nova dimensão" que o clube da capital francesa ambiciona. No lançamento do novo modelo, o PSG friza que quer ser "o primeiro clube da nova geração", sendo "vanguardista e pioneiro, ousado e ultrapassando os limites e inovando internacionalmente, criando e inspirando".

A coleção do PSG com a Jordan também tem jaquetas, moletons e um modelo do clássico Air Jordan 1, com o escudo do time e detalhes nas cores da camisa.

Curiosamente, a camisa "estreou" em uma partida de basquete. Jayson Tatum, jogador do Boston Celtics, da NBA, e patrocinado pela Jordan, utilizou o modelo no pré-jogo do seu time contra o San Antonio Spurs, na noite desta quinta-feira (28).

Por enquanto, a camisa está disponível apenas no site do clube e na Megastore do clube no Parque dos Prínipes e na loja do PSG na Champs-Élysées, em Paris. Nos próximos dias os produtos devem chegar ao mercado brasileiro. O Air Jordan 1 da coleção também deve chegar ao Brasil em fevereiro, custando cerca de 899 reais.

Na França, a camisa de torcedor está a venda por 75 euros (497 reais) e a camisa oficial de jogo custa 137 euros (907 reais). Ainda não há informações sobre os preços dos uniformes no Brasil.

Confira mais fotos do novo quarto uniforme do PSG:

