PSG elege melhores de sua história sem Neymar e com Thiago Silva

Em eleição promovida por jornalistas, sócios e ex-funcionários, Raí levou a melhor e foi eleito o melhor jogador do clube

Acusado de "não ter história" antes de ser comprado pela Qatar Sports Investments, o ainda se orgulha de suas raízes mais humildes: em eleição promovida pelo clube, que contou com a participação de sócios, jornalistas, ex-jogadores e técnicos, Raí, craque histórico do São Paulo e do futebol brasileiro, foi eleito o melhor atleta da história do time parisiense.

O time, fundado em 1970, contou com brasileiros praticamente em toda a sua história, desde suas raízes até a era endinheirada com dinheiro dos sheiks: cinco atletas nascidos no foram lembrados na eleição, que montou o time ideal dos 50 anos de PSG.

Uma ausência, entretanto, foi notada: Neymar, maior contratação da história do clube e do futebol, ficou de fora da votação. Seus contemporâneos Marquinhos e Thiago Silva - que acabou de deixar a equipe francesa após oito anos em Paris - foram lembrados no miolo de zaga, junto do atual treinador Ricardo Gomes.

Em contra-partida, Ronaldinho Gaúcho, que participou de apenas duas temporadas pelo PSG, assumiu uma posição concorrida no ataque, desbancado nomes como Cavani e até o próprio Neymar. Ibrahimovic e Pauleta - outro jogador da era pré-Qatar - completaram o "ataque dos sonhos" do time parisiense.

Outro contemporâneo do brasileiro que achou uma vaguinha entre os melhores de todos os tempos foi Marco Verratti, no meio de campo. O italiano chegou muito jovem ao clube, com apenas 19 anos, e já completou mais de 200 partidas com a camisa branco, azul e vermelha.

Verratti renovou com o PSG até 2024. pic.twitter.com/TTm4PecBE3 — RedeBall (@Redeball) October 30, 2019

A eleição teve mais de dois mil votantes e elegeu um pódio de Raí, Safet Susic - meia-atacante iugoslavo que ficou quase dez anos no clube, de 1982 a 1991 - e Ronaldinho Gaúcho como maiores da história. Neymar, pelo visto, terá que fazer um pouco mais para ser lembrado.

A lista completa teve: Lama; Thiago Silva, Ricardo Gomes e Marquinhos; Raí, Verratti, Luis Fernández e Susic; Ibrahimovic, Pauleta e Ronaldinho Gaúcho. O PSG volta aos gramados nesta sexta-feira (2), às 16h (de Brasília), para enfrentar o Angers, pela .