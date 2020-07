Neymar ou Raí: quem é o maior artilheiro brasileiro do PSG?

Em compromissos oficiais, atual astro dos parisienses ainda está atrás na contagem história de gols

Neymar retomou as atividades no futebol e já causou furor nas redes sociais pelo bom desempenho nos amistosos preparatórios do Paris Saint-Germain, de olho na retomada da no mês de agosto. Nas contas do seu site oficial, aliás, ele teria até passado Raí como o maior artilheiro brasileiro do clube. Mas não é bem assim.

Com os quatro gols marcados, o craque ex- alcançou um total de 73 pelo clube, sendo 69 desses em jogos "oficiais". Pela conta apresentada, ele teria ultrapassado o meia dos anos 90, autor de 72 gols em jogos "oficiais" defendendo o time parisiense.

O levantamento, no entanto, deixa de lado os gols marcados por Raí em amistosos realizados no . Ele tem ao menos dois tentos marcados em partidas desse tipo pelo clube francês: um na goleada por 6 a 1 sobre o Brno, da , e outro no empate por 1 a 1 com o Saint-Etienne.

Os dois embates foram na pré-temporada para 1995/96 e são os dois em que o meia balançou as redes com registro oficial. Ainda há sete amistosos do PSG no período em que Raí esteve no clube nos quais os artilheiros não foram discriminados.

Ou seja, Raí tem 72 gols em jogos oficiais contra 69 de Neymar na mesma modalidade, enquanto possui 74 a 73 nas partidas totais. Vale lembrar que a diferença de partidas realizadas pelos dois com os franceses está na casa dos 150 duelos.

Ainda que o feito tenha sido antecipado na mídia, Neymar, ao que tudo indica, passará Raí tanto em jogos oficiais quanto totais em um futuro próximo. A primeira chance será na final da Copa da França, nesta sexta-feira (24), às 16h10 (de Brasília), contra o Saint-Etienne.