Thiago Silva impressiona Lampard em estreia pelo Chelsea: "Nem precisa falar inglês"

Depois de ficar de fora nas duas primeiras rodadas da Premier League, Thiago Silva estreou pelo na goleada por 6 a 0 sobre o Barnsley, da segunda divisão, em duelo disputado nesta quarta-feira pela Inglesa. E a primeira impressão deixada pelo brasileiro foi bastante positiva.

Quer ver a Premier League ao vivo? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Ainda em busca da melhor forma após ter defendido o na reta final da em agosto, o zagueiro de 36 anos recém-completados foi escalado como titular e teve atuação segura até ser substituído por Kurt Zouma aos 15 minutos do segundo tempo.

"É empolgante porque ele teve mais ou menos uma semana de treinos conosco e foi perfeito nesta atuação de 60 minutos", destacou o técnico Frank Lampard após o triunfo, acrescentando que nem o fato de Thiago Silva ainda estar aprendendo inglês deve impedir o brasileiro de exercer um papel fundamental dentro e fora de campo.

"Ele não fala o idioma, mas, neste momento, isso não é um problema porque sua presença e a forma como comanda as pessoas ao redor já ficaram claras nos treinamentos e no jogo de hoje", elogiou o ex-meio-campista. "Ele vai mostrar a qualidade que tem e é claro que vai melhorar fisicamente. (...) Estou muito, muito satisfeito com Thiago".

Thiago Silva chegou a Londres sem custos após oito anos no . Foram 23 títulos conquistados, dentre os quais sete edições da . Na véspera da estreia, o brasileiro declarou que a idade avançada não é um empecilho para repetir o sucesso na Inglaterra - ele inclusive se tornou o jogador mais velho a defender os Blues desde John Terry em 2017.

36 - At 36 years and 1 day, Thiago Silva is the oldest outfield player to feature in a match for Chelsea since John Terry vs Sunderland in May 2017 (36y 165d). Vintage. #CHEBAR pic.twitter.com/XTC5QqIFyK