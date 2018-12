PSG e Monaco disputam contratação de Cesc Fàbregas

Próximo do término de contrato no Chelsea, o jogador espanhol é alvo dos dois clubes franceses para reforçar o meio-campo

Atualmente no Chelsea, Cesc Fàbregas pode ser motivo de briga entre PSG e Monaco, isso porque a dupla francesa sonha com o jogador como reforço nesta janela de inverno. Nesta sexta-feira(21), o 'L'Équipe' no caso do time parisiense, a ideia é que o jogador espanhol cubra a saída de Rabiot, que está bem próximo de sua saída.

Ainda que não saia do Paris nos próximos meses, a ideia de Thomas Tuchel seria não contar com Rabiot para o restante da temporada. Além de Cesc Fàbregas, o PSG também estria de olho em Idrissa Gueye (Everton) e Fabinho (Liverpool), no caso do brasileiro, por empréstimo.



(Foto: Getty Images)

Já o Monaco busca reforçar o meio-campo com um jogador experiente. Thierry Henry pensou em Fàbregas pois conhece bem o ex-jogador do Barcelona com quem atuou no Arsenal entre 2004 e 2007. Escolha dos editores Mourinho não entendeu o que é e o que representa o Manchester United

A situação de Fàbregas no Chelsea não é fácil, o meio-campo não se consolidou entre os titulares de Sarri(13 jogos, 1 gol e 2 assistências). Aos 31 anos, o contrato do espanhol com o time londrino termina no próximo 30 de junho de 2019.