PSG é campeão francês e iguala recorde, mas festa é "incompleta"

É um time de cidade grande, com torcedores fanáticos. Este clube, apesar do pedigree adquirido nas últimas décadas (muito também pela força de sua localização), não estava nem mesmo entre os três maiores vencedores do seu campeonato local na maior parte de sua curta existência, mas nos últimos anos foi mudando esta realidade e, justamente quando ultrapassa um dos maiores rivais para se tornar um dos recordistas de títulos do país, a sensação não é a de um júbilo louco, com aquelas comemorações emocionadas e exageradas que só o futebol pode proporcionar. Este clube é o PSG, campeão francês de 2021/22.

O Paris Saint-Germain empatou por 1 a 1 com o Lens e confirmou matematicamente, com quatro rodadas de antecedência, o título da Ligue 1 francesa. A conquista pode não parecer emblemática, uma vez que oito dos últimos dez campeonatos franceses foram do PSG, mas é muito representativa: agora, o clube parisiense soma 10 títulos da primeira divisão nacional. Ultrapassou o rival Olympique de Marseille e igualou o Saint-Étienne como maior campeão da Ligue 1 – e a última conquista dos alviverdes foi em 1981.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Principal contratação para esta temporada, Lionel Messi fez o único gol do PSG no jogo decisivo. Evidente que a conquista será comemorada por torcida e jogadores. A competição de regularidade tem sua importância, mas dentro da realidade de um clube abastecido com o dinheiro infinito do Qatar a obsessão é única e simplesmente a Champions League. E parece que nada mais importa, simples assim. Afinal de contas, se 80% dos últimos títulos de um campeonato vão para um mesmo clube, e qualquer coisa diferente disso é visto como zebra, pior para este campeonato. A taça vai ficando cada vez mais desvalorizada para o time que, repetidas vezes, a levanta.

Mais artigos abaixo

Como se fosse para atestar esta situação, a torcida do PSG vaiou o time após o 1 a 1 com o Lens que sacramentou o título da Ligue 1.

É campeão! O PSG vence mais uma vez a Ligue 1!!! 🏆🔵🔴



A equipe do trio Messi, Neymar e Mbappé crava a 10ª do Campeonato Francês para os parisienses! 🇫🇷



Hoje é festa na Cidade Luz! 🥳 pic.twitter.com/pXQu8auUrs — GOAL Brasil (@GoalBR) April 23, 2022

Para ficarmos na comparação à francesa: se você come croissants todos os dias, o delicioso pão deixa de ser tão delicioso quanto era antes. E desde 2011, quando foi adquirido pelo fundo do Qatar e passou a ter dinheiro infinito, o PSG vive em meio a um grande banquete de títulos na França.

Você sabe quem são os vencedores do Campeonato Francês? 🇫🇷



E quem ganhou mais vezes? 🏆



Vem que mostramos ano a ano até chegar ao título do PSG na Ligue 1 2021/22! 🔵🔴 pic.twitter.com/sgGD8Na7Nk — GOAL Brasil (@GoalBR) April 23, 2022

O problema é que o prato principal, a Champions League, ainda não foi saboreada. Mesmo contando com Mbappé, Messi e Neymar o Paris Saint-Germain caiu mais uma vez de forma traumática no torneio europeu (sendo o Real Madrid o algoz da vez). O banquete de troféus na França é o bastante para evitar que o PSG morra de fome, mas sem o prato principal, aquela taça orelhuda, a impressão é de que a festa segue incompleta no Parque dos Príncipes.