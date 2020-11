PSG corre risco de não se classificar às oitavas da Champions: veja situação da equipe francesa

Time de Neymar e Mbappé perdeu dois dos três jogos que disputou na fase de grupos da Liga dos Campeões e se complica na sua chave

A tarde dessa quarta-feira (04) poderá ser lembrada como o dia em que o se complicou na edição 2020/21 da Liga dos Campeões. O time francês perdeu, de virada, por 2 a 1 para o RB Leipzig e conheceu seu segundo revés em três jogos. Agora, o time da capital francesa precisa se recuperar se quiser continuar com o projeto de estar sempre entre os melhores da Europa.

Com o resultado negativo, o time de Thomas Tuchel só não ficou em posição mais desconfortável por conta da derrota do para o Istanbul . Nesse momento, o time de Neymar e Mbappé chega ao fim da terceira rodada da fase de grupos em terceiro lugar. Com uma vitória e duas derrotas, o clube parisiense soma apenas três pontos e está empatado com o Basaksehir. Na ponta de cima do grupo, o Leipzig e o Manchester United estão empatados com seis pontos.

Entre os dias 24 de novembro e 8 de dezembro, o PSG terá os outros três jogos do grupo para conseguir reverter a situação. Serão dois jogos em casa ( e Istanbul) e um fora (Manchester United).

A esperança de Thomas Tuchel está na recuperação de Neymar e de Mbappé. Os craques desfalcaram o time francês por conta de lesão e suas ausências foram fortemente sentidas contra o time alemão.

Em entrevista coletiva após o jogo, o técnico Thomas Tuchel falou a respeito da partida e comentou a respeito da "culpa" pela derrota e a chamou para seu grupo.

"Talvez seja nossa culpa, nós cometemos um erro no pênalti e depois veio o cartão vermelho e se tornou difícil com 10 jogadores. Houve muitas situações contra nós e isso se torna decisivo contra um time forte", declarou o treinador alemão.

Do jeito como o grupo está, não há menor chance de prever quem se classificará, ou não. Isso porque os quatro times estão em condições de avançar, já que a diferença entre as equipes do grupo é de apenas três pontos e ainda restam nove em disputa.

Imaginava-se que o Basaksehir seria o "saco de pancadas" do grupo, mas a vitória sobre os Diabos Vermelhos nessa quarta-feira (4), deixou o grupo totalmente em aberto. Os jogos da quarta a sexta rodadas acontecerão somente após a pausa para os jogos das seleções.