RB Leipzig x PSG ao vivo: siga em tempo real o jogo da Champions League

Não é nenhum exagero dizer que a partida desta quarta-feira pode decidir quem serão os classificados do Grupo H da Liga dos Campeões: todos os times estão embolados e cada ponto é crucial na luta pela classificação nas oitavas de final.

O , que bateu tanto quanto , é o líder do grupo, com seis pontos, mas perdeu grande oportunidade de encaminhar sua classificação ao ser derrotado pelo Istanbul , em partida encerrada há poucos minutos. Enquanto isso, os turcos, os franceses e os alemães estão juntos, com três pontos, empatados.

Assim, o vencedor do duelo entre PSG e RB Leipzig encosta no Manchester United. Em caso de empate, entretanto, ambos ultrapassam o Istanbul e ficam com quatro pontos, na segunda colocação do grupo.