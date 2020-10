Quais jogos Neymar irá perder por lesão?

O jogador sentiu a coxa e deve ficar afastado por três semanas, se tornando preocupação para o PSG e para a seleção brasileira

O "pai tá off" por até três semanas por conta de uma lesão no adutor da coxa esquerda, de acordo com a imprensa francesa. O jogador deixou o campo contra o Istanbul Basaksehir ainda no primeiro tempo e fez exames nesta quinta-feira (29).

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A notícia não é boa para o e talvez até para a seleção brasileira. Segundo a rádio RMC Sport e o jornal L'Equipe, a ressonância magnética feita por Neymar nesta quinta apontou uma lesão no adutor da coxa, que pode o tirar de campo por três semanas e ameaçar sua apresentação à Tite para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

Mais times

Quais jogos Neymar irá perder?

O PSG ainda não confirmou a informação, algo que de acordo com os noticiários deve ser feito ainda nesta quinta. Caso o tempo de recuperação seja mesmo de três semanas, o camisa 10 perde dois jogos da e um da Liga dos Campeões:

- sábado, 31 de agosto pela Ligue 1

- quarta, 4 de novembro pela

- sábado, 7 de novembro, pela Ligue 1

Após estes três duelos, o e Champions tem uma pausa para a realização dos jogos das seleções em data Fifa - inclusive os do pelas Eliminatórias.

Correndo o risco de não poder se apresentar à seleção por conta da lesão, Neymar seria o terceiro corte de Tite para os jogos contra e , depois de Philippe Coutinho e Fabinho., além de Alex Telles, que testou positivo para Covid-19 e é dúvida.

Mais artigos abaixo

A apresentação na Granja Comary está marcada para o dia 9 de novembro. No dia 12 a delegação viaja para para o jogo contra a Venezuela dia 13, às 21h30, no Morumbi. Depois segue para Uruguai, na véspera da segunda partida, dia 17, no estádio Centenário.

Desta forma, Neymar só voltaria a campo pelo PSG em 20 de novembro, contra o e estaria disponível para os jogos de volta do Grupo H da Liga dos Campeões.