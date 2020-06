Neymar deve voltar ao PSG neste sábado para "driblar" restrições na França

Com restrições de viagens por conta do novo coronavírus, brasileiro retorna ao país para cumprir quarentena obrigatória

O atacante Neymar é esperado neste sábado (13) no depois de passar quase um mês no . O jogador, que havia sido liberado pelo seu clube para ficar em sua casa à espera de uma definição sobre a temporada, deve chegar neste fim de semana a Paris para "driblar" possíveis restrições sanitárias na por conta do novo coronavírus.

De acordo com o jornal Le Monde, Ney tinha como programação retornar apenas no domingo que vem, dia 21 de junho, véspera da retomada dos treinamentos do . Como os viajantes que chegam do exterior precisam cumprir uma semana de quarentena, porém, foi acordado que ele antecipasse essa viagem.

Ainda segundo a publicação, há expectativa da divulgação de medidas de restrição a respeito da viagem de brasileiros para a Europa a partir da próxima segunda-feira. Devido ao descontrole da pandemia no país, é possível que a entrada no continente europeu seja restrita pelos próximos meses, o que atrapalharia os deslocamentos de Neymar.

Além do camisa 10, o PSG também espera o retorno de outros sul e centro-americanos que estão no continente para o período de quarentena. São eles o goleiro Keylor Navas, na , o zagueiro Thiago Silva, no Brasil, o meia Di Maria, na , e o atacante Cavani, no . Marquinhos já havia voltado à França.

Em meio a uma das melhores temporadas da história recente do clube, o PSG já foi declarado campeão francês de forma antecipada pela Federação local, que encerrou a liga pouco depois do decreto de quarentena atingir a Europa Ocidental.

A equipe do técnico Thomas Tuchel se reunirá na expectativa pela definição da retomada da disputa da Liga dos Campeões da UEFA. No torneio, grande sonho de consumo do clube e do próprio Neymar, os frances já estão nas quartas de final.

Além da competição continental, porém, o clube tem pela frente as disputas das finais da , contra o Saint-Ettiene, e da Francesa, frente ao - ambas sem data definida para acontecer.