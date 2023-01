PSG x Angers ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Francês

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (11), no Parc des Princes; veja como acompanhar na internet

PSG e Angers se enfrentam na tarde desta quarta-feira (11), às 17h (de Brasília), no Parc des Princes, pela 18ª rodada do Campeonato Francês. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Buscando seguir na liderança isolada da Ligue 1, o PSG só pensa na vitória em casa após a derrota para o Lens por 3 a 1 na última rodada, e viu o seu rival, na segunda posição, reduzir a diferença para quatro pontos. Atualmente os parisienses somam 44.

Para o confronto, o técnico Christophe Galtier terá os retornos de Messi e Neymar, que desfalcaram a equipe diante do Lens, enquanto o Angers, na lanterna, com apenas oito pontos, busca reencontrar o caminho da vitória na Ligue 1 após nove derrotas consecutivas. No entanto, a equipe avançou na Copa da França depois de eliminar o Strasbourg nos pênaltis por 5 a 4.

Em 31 jogos disputados entre as equipes, o PSG soma 21 vitórias, contra três do Angers, além de sete empates. No último encontro, válido pelo Francês 21/22, os parisienses venceram por 3 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável PSG: Donnarumma; Mukiele, Marquinhos, Ramos, Bernat; Vitinha, Verratti, Ruiz; Messi; Mbappe, Neymar.

Escalação do provável Angers: Bernardoni; Bamba, Hountondji, Blazic, Doumbia; Mendy, Bentaleb; El Melali, Hunou, Thioub; Sima.

Desfalques

PSG

Presnel Kimpembe, Renato Sanches e Nuno Mendes, lesionados, permanecem fora.

Angers

Sem desfalques confirmados.

Quando é?