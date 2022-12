Por que Neymar e Messi desfalcam o PSG contra o Lens?

Craques desfalcam a equipe parisiense no duelo contra o vice-líder do Campeonato Francês por motivos distintos

Atual líder do Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain terá dois desfalques importantes no duelo deste domingo (1) contra o vice-líder Lens, válido pela 17ª rodada da competição: Neymar e Lionel Messi.

O argentino já havia sido desfalque para a equipe parisiense na partida contra o Strasbourg, na última quarta-feira (28). O camisa 30 do PSG ganhou férias estendida após o fim da disputa da Copa do Mundo de 2022, da qual se sagrou campeão com a Argentina, e desfalcará o Paris Saint-Germain novamente contra o Lens.

Já o brasileiro atuou contra o Strasbourg, inclusive participando do primeiro gol da equipe, dando assistência para Marquinhos abrir o placar. Mas, na segunda etapa, Neymar acabou levando dois cartões amarelos em menos de dois minutos, sendo expulso e ficando suspenso da partida contra o Lens.

O Paris Saint-Germain atualmente lidera o Campeonato com 44 pontos, e tentará superar as ausências de Neymar e Messi para vencer o Lens, e aumentar a vantagem de sete pontos para dez. A partida acontece neste domingo, às 16h45 (de Brasília).