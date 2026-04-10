Provável escalação do Feyenoord: Van Persie decide sobre Valente e Hadj Moussa

O segundo colocado Feyenoord visita no domingo o NEC, terceiro colocado e seu perseguidor. São muitas preocupações para o técnico Robin van Persie na véspera deste clássico. NEC x Feyenoord começa no domingo às 14h30 e será transmitido ao vivo pela ESPN 1.

Anel Ahmedhodzic, Luciano Valente e Anis Hadj Moussa não estão em condições de começar a partida no De Goffert, o que obriga Van Persie a fazer escolhas no Feyenoord.

O capitão Timon Wellenreuther estará no gol dos rotterdames. Mats Deijl, Tsuyoshi Watanabe, Thijs Kraaijeveld e Jordan Bos formam a defesa do Feyenoord neste clássico da Vriendenloterij Eredivisie.

Tobias van den Elshout, que recentemente renovou seu contrato no De Kuip, está prestes a fazer sua estreia como titular no Feyenoord. Jakub Moder e Oussama Targhalline completam o meio-campo da equipe de Van Persie. In-beom Hwang e Sem Steijn continuam ausentes devido a lesões.

Gonçalo Borges substitui Hadj Moussa, que não está em condições físicas ideais e já havia ficado de fora na semana passada contra o FC Volendam. Raheem Sterling começa na ala esquerda, com o artilheiro da Eredivisie, Ayase Ueda, como líder do ataque em Nijmegen.

O Feyenoord está apenas um ponto à frente do NEC, que sonha com a Liga dos Campeões. No início desta temporada, o Feyenoord perdeu por 2 a 4 para o adversário deste domingo, em uma partida espetacular no De Kuip.

Provável escalação do Feyenoord: Wellenreuther; Deijl, Watanabe, Kraaijeveld, Bos; Targhalline, Moder, Van den Elshout; Borges, Ueda, Sterling.