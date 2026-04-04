Provável escalação do Ajax: García escolhe entre Weghorst e Dolberg

No sábado, o Ajax enfrenta o difícil FC Twente, comandado por John van den Brom. Óscar García faz algumas alterações em relação ao empate em 1 a 1 no clássico contra o Feyenoord. O jogo Ajax x FC Twente começa às 21h e será transmitido ao vivo pela ESPN 2.

Maarten Paes defende o gol do Ajax, que precisa urgentemente dos pontos para garantir o segundo lugar na Vriendenloterij Eredivisie. Lucas Rosa começa na Johan Cruijff ArenA como lateral-direito, com Owen Wijndal na lateral esquerda. Takehiro Tomiyasu saiu lesionado contra o Feyenoord e perdeu os amistosos da seleção japonesa. Ele também não poderá começar contra o Twente.

Josip Sutalo e Youri Baas formam a dupla de zagueiros centrais contra o Twente. Ko Itakura voltou a treinar com o time principal do Ajax, mas ainda precisa esperar um pouco para conquistar uma vaga no time titular sob o comando do técnico espanhol.

Jorthy Mokio começa no meio-campo, já que Youri Regeer ainda não se recuperou totalmente de uma lesão no tendão. Sean Steur começa pela esquerda e Oscar Gloukh é o camisa 10 no meio-campo do Ajax. Davy Klaassen sofre com dores no joelho e, por isso, não será escalado por García.

Kasper Dolberg substitui Wout Weghorst como líder do ataque da equipe da casa. Steven Berghuis volta a receber a confiança de García na ala direita. Mika Godts é o ponta-esquerda do ataque do Ajax.

O Ajax chega ao confronto com o Twente com um ponto de vantagem. Em outubro, os amsterdenses venceram por 2 a 3 em Enschede, com um gol de Weghorst, que é cotado como possível reforço do Twente.

Provável escalação do Ajax: Paes; Rosa, Sutalo, Baas, Wijndal; Mokio, Gloukh, Steur; Berghuis, Dolberg, Godts.