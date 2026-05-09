Provável escalação do Ajax: García deve escolher entre Dolberg e Weghorst

O Ajax luta pelo terceiro lugar na Eredivisie. Para isso, precisa vencer no domingo o FC Utrecht, que visita o Johan Cruijff ArenA. Óscar García parece já ter definido seu time ideal, segundo prevê o Voetbalzone.O confronto em Amsterdã começa às 16h45 e será transmitido ao vivo pela ESPN 3.

Maarten Paes mantém a sua vaga no gol do Ajax. Também não há surpresas na defesa. Anton Gaaei (direita), que marcou contra o PSV, e Lucas Rosa (esquerda) ocupam as laterais. Josip Sutalo e Youri Baas formam o eixo da defesa do Ajax contra os visitantes de Utrecht.

Davy Klaassen pode voltar a jogar pela primeira vez desde 22 de março, mas não será titular em casa. Youri Regeer, Ko Itakura e Jorthy Mokio formam o meio-campo de três do Ajax neste importante jogo para a qualificação europeia.

Kasper Dolberg causou boa impressão na semana passada contra o PSV e, por isso, volta a receber a confiança do técnico espanhol. Wout Weghorst está totalmente recuperado, mas terá que ter um pouco de paciência quanto ao tempo de jogo. Steven Berghuis deve criar perigo pela direita, com Mika Godts mais uma vez ocupando a lateral esquerda.

Com duas rodadas restantes, o Ajax está um ponto atrás do terceiro colocado, o NEC. O adversário de Nijmegen entra em campo no domingo contra o FC Groningen.

Provável escalação do Ajax: Paes; Gaaei, Sutalo, Baas, Rosa; Regeer, Itakura, Mokio; Berghuis, Dolberg, Godts.