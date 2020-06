Programa de sócio torcedor sofre grande queda e Flamengo estuda medidas

Diretoria ainda não se posicionou oficialmente e espera retorno dos jogos ou definição sobre calendário

A pandemia do coronavírus paralisou o futebol e trouxe uma série de prejuízos aos clubes brasileiro. Um dos maiores incentivadores da volta as atividades, o tem sentido o impacto da covid-19 justamente no ano em que esperava ser "ainda mais mágico". O clube, que já chegou a ter mais de 150 mil sócios-torcedores, hoje soma 99.122 e vê esse número continuar caindo.

Em apenas dois meses, mais de 20 mil sócios torcedores cancelaram o plano enquanto outros buscaram o Procon para reaver seus direitos, sob alegação de que por conta da ausência de jogos, a multa de rescisão do contrato não deveria ser cobrada. O Flamengo não se pronuncia publicamente e espera o retorno das atividades para tomar decisões. A diretoria acredita que sem um calendário em mãos, não pode tomar qualquer tipo de medida.

Há no entanto, uma discussão interna sobre a possibilidade de prorrogação do contrato, como também o ressarcimento, no caso de alguns campeonatos serem cancelados. Tudo ainda bem prematuro, pois vai depender da programação dos jogos. Sem respostas, os sócios torcedores reclamam da dificuldade de comunicação com o programa e a falta de explicações sobre o que deve acontecer com eles.