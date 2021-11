Procuradoria entra com liminar, e Grêmio pode ficar sem torcedores na Arena e nos outros estádios

O clube deve ser punido por invasão da torcida no jogo contra o Palmeiras

Em entrevista para a Rádio Guaíba, o Procurador Geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Ronaldo Piacente, revelou que a procuradoria já está preparando a denúncia contra o Grêmio pelos distúrbios causados após a partida contra o Palmeiras.

A procuradoria também já entrou com uma liminar pedindo que o Tricolor gaúcho jogue as próximas partidas sem a presença de sua torcida na Arena e também como visitante.

“A procuradoria já está ciente e captou todas as imagens dos incidentes e já está preparando a denúncia contra o Grêmio por desordem na praça de desporto e invasão de campo. A ideia da procuradoria é requerer uma concessão liminar ao presidente do STJD para de imediato já pedir portões fechados para os jogos do Grêmio quando ele for mandante e também perder a carga de ingressos quando for visitante“, destacou Ronaldo Piacente, Procurador Geral do STJD.

A decisão do pedido de liminar ainda não foi analisada pelo presidente do STJD, mas é bem provável que até esta terça-feira (2) já exista a decisão favorável à procuradoria e o Grêmio jogue sem torcida visitante na quarta-feira (3), contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte, e no clássico Gre-Nal, do próximo sábado (6), no Beira-Rio.

Em relação ao julgamento do mérito, ainda não tem data para acontecer, mas é bem possível que ocorra nos próximos dias, devido à gravidade dos incidentes. O procurador revelou também que será pedida a perda de mando de campo para os próximos jogos do Grêmio.

“Este processo vai a julgamento para que possa se julgar o mérito da questão e definir se vai ter perda de mando de campo, de quantos jogos serão e a multa a ser aplicada. Aí é a decisão de mérito do processo. A procuradoria entende da gravidade e pede para que seja julgado a perda de mando de campo”, destacou o procurador geral do STJD.

O Grêmio será denunciado no artigo 213 do CBJD, “Deixar de tomar providências capazes de prevenir ou reprimir desordens em sua praça de desporto, invasão de campo ou local de disputa do evento desportivo”, com punição de até dez partidas de perda de mando de campo e multa de R$100,00 até R$100,000 reais.

Caso de Injúria Racial também está sendo analisado pelo STJD

Em relação a um possível caso de injúria racial feita por um torcedor do Grêmio, que teria imitado um macaco e foi filmado pelos torcedores do Palmeiras, o procurador Ronaldo Piacente admitiu que também está sendo analisado.

“Tomamos conhecimento das imagens e estamos analisando também esta questão. É uma situação à parte e estamos analisando a viabilidade da denúncia. Pelo que tomamos de conhecimento foi um ato de um único torcedor, precisamos analisar com muita cautela se realmente houve injúria racial, se esta pessoa foi identificada e o que ocorreu. Estamos analisando esta questão da injúria racial também”, destacou o procurador Ronaldo Piacente.

Em relação ao fato do Grêmio conseguir identificar os torcedores que causaram o tumulto e invadiram o gramado da Arena, se isto pode ajudar a amenizar a punição que será imposta pelo STJD, o procurador Ronaldo Piacente deixa claro que o clube tem que formar uma prova robusta para que ela não venha a ser anulada.

“É preciso uma prova muito clara e substancial de que as pessoas que forem identificadas sejam realmente as mesmas que invadiram o gramado. Já aconteceu em alguns casos que se apresenta uma identificação e ninguém sabe quem é. Por isto é preciso uma prova bem substancial, com todos os identificados, com nomes e RG de todos, além de boletim de ocorrência do fato ocorrido, provando que as pessoas identificadas sejam realmente as mesmas que invadiram o gramado e promoveram o tumulto”, destacou o Procurador Geral do STJD, Ronaldo Piacente, em entrevista para a Rádio Guaíba.