Grêmio identifica dois torcedores que invadiram gramado da Arena; um é reincidente

Torcida invadiu o campo e quebrou cabine do VAR da Arena do Grêmio; caso de racismo é investigado e flagrado em filmagem de torcedor

O departamento jurídico do Grêmio está mobilizado para tentar identificar os torcedores que invadiram o gramado da Arena após a derrota para o Palmeiras, no último domingo (31). O objetivo é tentar minimizar a pena que será imposta pelo STJD, que deve incluir a perda de mando de campo por até dez partidas – e incluir outras punições.

“A punição vai depender do que a gente vai apresentar em relação a identificação dos torcedores envolvidos. Estamos trabalhando para identificar todos que invadiram o gramado. Até o momento conseguimos identificar dois torcedores e um destes identificados é reincidente e já esteve envolvido em delitos na Arena. Até as 18h de desta segunda (1) queremos ter todos os torcedores identificados e encaminhar para a promotoria do torcedor”, destacou Nestor Hein, em contato com a reportagem da Goal.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O Grêmio deve ser denunciado no STJD, Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, pelo artigo 213, do CBJD, Código Brasileiro de Justiça Desportiva

“Deixar de tomar providências capazes de prevenir ou reprimir desordens em sua praça de desporto, invasão de campo ou local de disputa do evento esportivo”

A punição vai de R$100,00 até R$100,000 e perda de mando de campo que pode chegar até dez jogos.

Caso de Racismo

Além dos distúrbios pela invasão de campo, o Grêmio ainda terá que responder por um possível ato de racismo de um torcedor que foi filmado imitando um macaco em direção aos torcedores do Palmeiras.

“Estamos trabalhando para identificar este torcedor, mas vale destacar que em identificando o torcedor ele será punido e levaremos para a Justiça. Racismo é crime e estamos permanentemente fazendo campanhas de combate ao racismo. Na legislação desportista o cidadão que cometer ato de racismo e se for identificado pelo clube, o clube será isento de punição”, destacou o diretor jurídico, Nestor Hein.

Em nota publicada em seu site oficial, o clube reforça seu compromisso em esclarecer os fatos, bem como repudiar o gesto racista relatado em meio à torcida.

O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que está empregando todos os esforços necessários para, além de quem já foi reconhecido e apresentado aos órgãos competentes, identificar os demais transgressores em relação ao evento ocorrido ao final da partida entre Grêmio e Palmeiras, na Arena, deixando a critério das autoridades legitimadas para tanto, que os infratores sejam punidos na forma da lei.

O Grêmio, habitualmente engajado em ações e campanhas de conscientização contra qualquer tipo de violência e discriminação, não compactua com atos cometidos por pequena parcela dos presentes na partida de ontem.

Reitera-se que o Clube não irá se furtar de tomar as medidas internas cabíveis, após a apuração e a responsabilização dos indivíduos envolvidos no episódio.

Por fim, o Grêmio renova o seu compromisso com o estrito cumprimento das leis e com a manutenção da ordem pública, permanecendo à disposição e atuando proativamente.