'Principal alvo do Feyenoord é visto na arquibancada do De Kuip'

O Feyenoord disputa, neste domingo à tarde, um jogo crucial em casa contra o AZ na disputa pela vaga direta na Liga dos Campeões. No estádio De Kuip, foi avistado um convidado de destaque: Oliver Ruhnert, que está sendo fortemente cotado para assumir um cargo técnico na diretoria do clube de Roterdã.

Se vencer o AZ, o Feyenoord garante definitivamente a classificação direta para a Liga dos Campeões, o que renderá ao clube dezenas de milhões de euros em receitas.

Na arquibancada em Roterdã, na tarde de domingo, estava Ruhnert, ex-diretor técnico do Union Berlin. O alemão é considerado, juntamente com Dévy Rigaux, um dos principais candidatos para assumir a direção técnica no De Kuip.

O Feyenoord já conversou recentemente com vários candidatos para o cargo vago de diretor técnico. De acordo com notícias anteriores, tanto Ruhnert quanto Rigaux já foram abordados de forma concreta e há até mesmo uma proposta pronta.

Ruhnert fez nome durante anos no Union Berlin, onde atuou, entre outras funções, como olheiro-chefe e diretor de futebol profissional. Sob sua liderança, o clube alemão tornou-se um time estável da Bundesliga e chegou até mesmo a disputar a Liga dos Campeões.

Rigaux também continua em destaque no Feyenoord. O belga é atualmente diretor esportivo do Club Brugge e já manteve conversas com o clube de Roterdã no início deste ano sobre uma possível transferência.

Os rumores em torno do Feyenoord estão a fervilhar. A ESPN noticiou no domingo que o clube de Roterdão está em negociações com Giovanni van Bronckhorst para um cargo de diretor técnico. Nesse cenário, o ex-treinador passaria a trabalhar sob a supervisão do novo diretor técnico.