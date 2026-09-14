Liga Europa - Rodada 1 16 de set. de 2026 - 15:00 San Siro

AC Milan x Benfica começará em 16 de setembro de 2026 às 15:00 EST e 19:00 GMT.

Gigantes europeus abrem a fase de grupos da Liga Europa

AC Milan x Benfica costuma ser um duelo disputado na Champions League, mas estes gigantes se enfrentam na 1ª rodada da fase de grupos da Liga Europa desta temporada. O Milan terminou em quinto lugar na tabela da Serie A da temporada passada, enquanto o Benfica terminou em terceiro lugar na primeira divisão de Portugal no último campeonato.

Milan e Benfica vivem bom momento doméstico

O Milan teve um início sólido na nova temporada na Itália, permanecendo invicto em suas primeiras quatro partidas. Duas terminaram empatadas, incluindo seus dois resultados mais recentes, um empate por 2 a 2 com a Lazio e 1 a 1 contra a Juventus. Diego Moreira saiu do banco contra a Lazio para marcar dois gols, o que torna provável sua inclusão no time titular aqui.

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O início do Benfica na nova campanha foi quase perfeito, com quatro vitórias e um empate em cinco partidas. No geral, a equipe soma uma sequência de sete vitórias em todas as competições. Marcou 10 vezes em seus últimos três jogos de liga, com o meia Gianluca Prestianni balançando as redes nos três.

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Prováveis escalações

Milan (3421): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Rabiot, Moreira; Pulisic, Cisse; Ramos.

Benfica (4231): Soares; Banjaqui; Araujo, Lenglet, Dahl; Barreiro, Barrenechea; Silva, Prestianni, Schjelderup; Pavlidis.

Notícias das equipes e elencos

Ruben Amorim comanda o AC Milan para este jogo da Liga Europa, embora o clube ainda não tenha confirmado uma escalação provável, e não haja informações sobre lesões ou suspensões disponíveis neste momento.

Marco Silva lidera o Benfica para este confronto, com os detalhes do elenco também ainda por serem confirmados. Atualizações sobre as equipes de ambos os lados serão adicionadas mais perto do início da partida.

Forma

O AC Milan venceu três de suas últimas cinco partidas, empatou uma e perdeu uma. Seu jogo mais recente terminou em empate por 1 a 1 fora de casa com a Juventus, pela Serie A, com o gol de empate sofrido nos acréscimos. Antes disso, o Milan venceu dois jogos seguidos da liga contra Venezia (2 a 0) e Torino (2 a 1 fora). Ao longo das cinco partidas, o Milan marcou dez gols e sofreu cinco, embora sua única derrota competitiva tenha acontecido em uma derrota na pré-temporada para o Chelsea.

O Benfica venceu todas as suas últimas cinco partidas sem desperdiçar um ponto. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 0 fora de casa sobre o Maritimo, na Liga Portugal, em 5 de setembro. Essa sequência também inclui uma vitória por 7 a 0 sobre o Casa Pia e duas vitórias na qualificação para a Liga Europa sobre o AGF, vencendo por 3 a 1 em casa e 1 a 3 fora. O Benfica marcou dezesseis gols ao longo dessas cinco partidas e sofreu apenas dois.

Histórico do confronto

O encontro mais recente entre estes clubes terminou em 1 a 1, em um amistoso disputado no estádio do Benfica em agosto de 2009. Antes disso, os times se enfrentaram duas vezes na fase de grupos da Champions League de 2007-08: o AC Milan venceu por 2 a 1 no San Siro em setembro de 2007, e o jogo de volta em Lisboa, em novembro de 2007, também terminou em 1 a 1. Ao longo dos três confrontos registrados, nenhum dos lados leva vantagem clara, com uma vitória para cada um e um empate.

Classificação

Na Liga Europa, tanto AC Milan quanto Benfica estão atualmente posicionados em primeiro lugar na classificação da competição.