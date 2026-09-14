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Prévia de Milan x Benfica pela Liga Europa

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G. Prestianni

Prévia completa de Milan x Benfica na Liga Europa. Falamos sobre tática, notícias das equipes, transferências e mais.

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Liga Europa - Rodada 1
San Siro

AC Milan x Benfica começará em 16 de setembro de 2026 às 15:00 EST e 19:00 GMT.

Gigantes europeus abrem a fase de grupos da Liga Europa

AC Milan x Benfica costuma ser um duelo disputado na Champions League, mas estes gigantes se enfrentam na 1ª rodada da fase de grupos da Liga Europa desta temporada. O Milan terminou em quinto lugar na tabela da Serie A da temporada passada, enquanto o Benfica terminou em terceiro lugar na primeira divisão de Portugal no último campeonato.

Milan e Benfica vivem bom momento doméstico

O Milan teve um início sólido na nova temporada na Itália, permanecendo invicto em suas primeiras quatro partidas. Duas terminaram empatadas, incluindo seus dois resultados mais recentes, um empate por 2 a 2 com a Lazio e 1 a 1 contra a Juventus. Diego Moreira saiu do banco contra a Lazio para marcar dois gols, o que torna provável sua inclusão no time titular aqui.

SS Lazio v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images

O início do Benfica na nova campanha foi quase perfeito, com quatro vitórias e um empate em cinco partidas. No geral, a equipe soma uma sequência de sete vitórias em todas as competições. Marcou 10 vezes em seus últimos três jogos de liga, com o meia Gianluca Prestianni balançando as redes nos três.

FBL-POR-LIGA-BENFICA-GIL VICENTEGetty Images

Prováveis escalações

Milan (3421): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Rabiot, Moreira; Pulisic, Cisse; Ramos.

Benfica (4231): Soares; Banjaqui; Araujo, Lenglet, Dahl; Barreiro, Barrenechea; Silva, Prestianni, Schjelderup; Pavlidis.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Milan x Benfica

Técnico

  • Rúben Amorim

Ruben Amorim comanda o AC Milan para este jogo da Liga Europa, embora o clube ainda não tenha confirmado uma escalação provável, e não haja informações sobre lesões ou suspensões disponíveis neste momento.

Marco Silva lidera o Benfica para este confronto, com os detalhes do elenco também ainda por serem confirmados. Atualizações sobre as equipes de ambos os lados serão adicionadas mais perto do início da partida.

Forma

MIL

MIL - Sequência

MUN
V2-4
TOR
V1-2
VEN
V2-0
JUV
E1-1
LAZ
E2-2
Gol marcado (sofrido)
11/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
BEN

BEN - Sequência

AGF
V1-3
EST
V2-1
MAR
V0-3
MOR
V0-4
GV
V3-1
Gol marcado (sofrido)
15/3
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O AC Milan venceu três de suas últimas cinco partidas, empatou uma e perdeu uma. Seu jogo mais recente terminou em empate por 1 a 1 fora de casa com a Juventus, pela Serie A, com o gol de empate sofrido nos acréscimos. Antes disso, o Milan venceu dois jogos seguidos da liga contra Venezia (2 a 0) e Torino (2 a 1 fora). Ao longo das cinco partidas, o Milan marcou dez gols e sofreu cinco, embora sua única derrota competitiva tenha acontecido em uma derrota na pré-temporada para o Chelsea.

O Benfica venceu todas as suas últimas cinco partidas sem desperdiçar um ponto. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 0 fora de casa sobre o Maritimo, na Liga Portugal, em 5 de setembro. Essa sequência também inclui uma vitória por 7 a 0 sobre o Casa Pia e duas vitórias na qualificação para a Liga Europa sobre o AGF, vencendo por 3 a 1 em casa e 1 a 3 fora. O Benfica marcou dezesseis gols ao longo dessas cinco partidas e sofreu apenas dois.

Histórico do confronto

Confrontos

MilanEmpateBenfica
1
2
0
Amistosos de clubes
Benfica badge
Benfica
BEN
1
Milan badge
Milan
MIL
1
FJ
Liga dos Campeões
Benfica badge
Benfica
BEN
1
Milan badge
Milan
MIL
1
FJ
Liga dos Campeões
Milan badge
Milan
MIL
2
Benfica badge
Benfica
BEN
1
FJ
4Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols1/3
Ambas as equipes marcaram3/3

O encontro mais recente entre estes clubes terminou em 1 a 1, em um amistoso disputado no estádio do Benfica em agosto de 2009. Antes disso, os times se enfrentaram duas vezes na fase de grupos da Champions League de 2007-08: o AC Milan venceu por 2 a 1 no San Siro em setembro de 2007, e o jogo de volta em Lisboa, em novembro de 2007, também terminou em 1 a 1. Ao longo dos três confrontos registrados, nenhum dos lados leva vantagem clara, com uma vitória para cada um e um empate.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
LyonLyonOL
00000000
1
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
1
OmoniaOmoniaOMO
00000000
1
BournemouthBournemouthBOU
00000000
1
SunderlandSunderlandSUN
00000000
1
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
00000000
1
BesiktasBesiktasBJK
00000000
1
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
00000000
1
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
1
Sturm GrazSturm GrazSGR
00000000
1
Sparta PragueSparta PragueSPP
00000000
1
Real SociedadReal SociedadRSO
00000000
1
Celta de VigoCelta de VigoCEL
00000000
1
AnderlechtAnderlechtAND
00000000
1
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
1
Dínamo de ZagrebDínamo de ZagrebDZG
00000000
1
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
00000000
1
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
00000000
1
MilanMilanMIL
00000000
1
OlympiacosOlympiacosOLY
00000000
1
BenficaBenficaBEN
00000000
1
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
00000000
1
NK CeljeNK CeljeCEL
00000000
1
FerencvárosFerencvárosFTC
00000000
1
TorreenseTorreenseTOR
00000000
1
SalzburgSalzburgSAL
00000000
1
JuventusJuventusJUV
00000000
1
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
00000000
1
OFI CreteOFI CreteOFI
00000000
1
Lech PoznańLech PoznańLCH
00000000
1
CelticCelticCEL
00000000
1
Union Saint-GilloiseUnion Saint-GilloiseGIL
00000000
1
LillestroemLillestroemLIL
00000000
1
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
00000000
1
Levski SofiaLevski SofiaLES
00000000
1
RennesRennesREN
00000000
Classificação às quartas de final

Na Liga Europa, tanto AC Milan quanto Benfica estão atualmente posicionados em primeiro lugar na classificação da competição.

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