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Jagiellonia Bialystok Visão geral
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Ekstraklasa
|Posição
|Time
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|4
|GKS Katowice
|5
|3
|0
|2
|12
|6
|6
|9
|5
|Gornik Zabrze
|4
|3
|0
|1
|9
|6
|3
|9
|6
|Jagiellonia Bialystok
|4
|3
|0
|1
|8
|5
|3
|9
|7
|Pogon Szczecin
|5
|2
|2
|1
|7
|4
|3
|8
|8
|Korona Kielce
|5
|2
|2
|1
|6
|4
|2
|8