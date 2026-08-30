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Jagiellonia Bialystok

Jagiellonia Bialystok Visão geral

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August 2026
Ekstraklasa
Rakow Czestochowa badge
Rakow Czestochowa
RAK
2
Jagiellonia Bialystok badge
Jagiellonia Bialystok
JAG
5
FJ
September 2026
Ekstraklasa
Lech Poznań badge
Lech Poznań
LCH
Jagiellonia Bialystok badge
Jagiellonia Bialystok
JAG
Ekstraklasa
Jagiellonia Bialystok badge
Jagiellonia Bialystok
JAG
Slask Wroclaw badge
Slask Wroclaw
SLA
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Classificação

Ekstraklasa crestEkstraklasa

PosiçãoTimeJVEDGPGCSGPSequência
4GKS Katowice crestGKS Katowice530212669
V
V
D
V
D
5Gornik Zabrze crestGornik Zabrze43019639
D
V
V
V
6Jagiellonia Bialystok crestJagiellonia Bialystok43018539
V
D
V
V
7Pogon Szczecin crestPogon Szczecin52217438
E
E
V
V
D
8Korona Kielce crestKorona Kielce52216428
V
E
V
E
D
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