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Lillestroem Visão geral
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August 2026
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Eliteserien
|Posição
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|J
|V
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|GC
|SG
|P
|Sequência
|4
|Molde
|18
|9
|3
|6
|36
|29
|7
|30
|5
|Brann
|18
|8
|2
|8
|36
|27
|9
|26
|6
|Lillestroem
|18
|8
|2
|8
|24
|25
|-1
|26
|7
|Fredrikstad
|18
|8
|2
|8
|22
|28
|-6
|26
|8
|Rosenborg
|18
|7
|3
|8
|27
|26
|1
|24