Lillestroem Visão geral

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Ollie Watkins Al-Hilal GFX

Watkins, una vergüenza por cambiar el Villa por Arabia Saudí

Para algunos aficionados al fútbol, el verano es la parte del calendario que esperan con más ganas, y no solo porque cada cuatro años haya un Mundial. Más bien, es porque el final de la temporada solo significa una cosa: ¡es tiempo de fichajes! El mercado de 2026 vuelve a demostrar que está siendo movido, con algunos nombres muy importantes protagonizando traspasos millonarios antes del cierre del 1 de septiembre.

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4Molde crestMolde189363629730
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5Brann crestBrann188283627926
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6Lillestroem crestLillestroem188282425-126
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7Fredrikstad crestFredrikstad188282228-626
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8Rosenborg crestRosenborg187382726124
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