Lillestroem Visão geral

Watkins, una vergüenza por cambiar el Villa por Arabia Saudí

Para algunos aficionados al fútbol, el verano es la parte del calendario que esperan con más ganas, y no solo porque cada cuatro años haya un Mundial. Más bien, es porque el final de la temporada solo significa una cosa: ¡es tiempo de fichajes! El mercado de 2026 vuelve a demostrar que está siendo movido, con algunos nombres muy importantes protagonizando traspasos millonarios antes del cierre del 1 de septiembre.