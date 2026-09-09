Elversberg x Bayern de Munique começa em 13 de setembro de 2026 às 11h30 EST e 15h30 GMT.
Novatos esperam fazer frente ao gigante bávaro Bayern
O Elversberg teve um início de conto de fadas na Bundesliga, vencendo seus dois primeiros jogos após o acesso à elite pela primeira vez em sua história. Tem sido uma ascensão meteórica para um clube minúsculo que estava na quarta divisão do futebol alemão ainda em 2022. A equipe conquistou vitórias com muitos gols sobre o Leverkusen (3 a 2) e o Borussia Mönchengladbach (4 a 3). O atacante francês David Mokwa marcou nas duas partidas.Getty Images
Incrivelmente, Harry Kane não marcou na vitória do Bayern por 5 a 1 sobre o Stuttgart na estreia da equipe na temporada. Joshua Kimmich deu duas assistências, assim como o reforço de verão Ismael Saibari. Mais incrível ainda, o Bayern só conseguiu um empate por 0 a 0 com o Schalke em sua partida seguinte. Foi uma surpresa, considerando que os bávaros haviam somado um placar agregado de 42 a 2 sobre o Schalke nos 12 encontros anteriores. O time de Vincent Kompany estará ansioso para voltar a vencer.Getty Images
Prováveis escalações
Elversberg (4231): Kristof; Gyamerah, Pinckert, Rohr, Gunther; Keidel, Poreba; Petkov, Onyeka, Campbell; Mokwa.
Bayern (4231): Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olise, Brown, Diaz; Kane.
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Prováveis escalações de Elversberg x Bayern de Munique
Técnico
O Elversberg não contará com Luis Seifert por lesão, enquanto Vincent Wagner cumpre suspensão. Atualizações sobre o elenco serão adicionadas mais perto do início da partida.
O Bayern de Munique chega para o confronto com David Santos Daiber e Tarek Buchmann fora por lesão. Vincent Kompany não tem suspensões para administrar, embora a condição física e a disponibilidade de Jamal Musiala, que recentemente revelou um período de doença, sejam monitoradas antes do jogo.
Forma
O Elversberg venceu quatro de seus últimos cinco jogos competitivos, com sua única mancha sendo um empate por 1 a 1 em um amistoso de pré-temporada contra o Mallorca. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 4 a 3 sobre o Borussia Mönchengladbach na Bundesliga, e a equipe também derrotou o Bayer Leverkusen por 3 a 2 no início da campanha da liga. Em seus últimos cinco jogos, o Elversberg marcou 12 gols e sofreu sete, mostrando tanto vocação ofensiva quanto vulnerabilidade defensiva.
O Bayern de Munique venceu quatro de seus últimos cinco jogos competitivos e empatou um. Sua partida mais recente foi um empate sem gols com o Schalke 04 na Bundesliga, enquanto seu principal resultado nessa sequência foi a vitória por 5 a 1 sobre o VfB Stuttgart na 1ª rodada. O Bayern marcou 12 gols e sofreu um nos quatro jogos em que balançou as redes, destacando que o 0 a 0 com o Schalke foi um desvio isolado de sua produção habitual.
Retrospecto do confronto
Não há dados disponíveis neste momento sobre confrontos recentes entre Elversberg e Bayern de Munique.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|2
|2
|0
|0
|7
|1
|+6
|6
V
V
|2
|2
|2
|0
|0
|5
|1
|+4
|6
V
V
|3
|2
|2
|0
|0
|5
|2
|+3
|6
V
V
|4
|2
|2
|0
|0
|7
|5
|+2
|6
V
V
|5
|2
|1
|1
|0
|5
|0
|+5
|4
V
E
|6
|2
|1
|1
|0
|5
|1
|+4
|4
E
V
|7
|2
|1
|0
|1
|6
|3
|+3
|3
V
D
|8
|2
|1
|0
|1
|4
|3
|+1
|3
D
V
|9
|2
|1
|0
|1
|5
|6
|-1
|3
V
D
|10
|2
|1
|0
|1
|4
|5
|-1
|3
V
D
|11
|2
|1
|0
|1
|4
|6
|-2
|3
D
V
|12
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|-1
|1
D
E
|13
|2
|0
|1
|1
|4
|7
|-3
|1
D
E
|14
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|-3
|1
E
D
|15
|2
|0
|1
|1
|3
|7
|-4
|1
D
E
|16
|2
|0
|0
|2
|4
|6
|-2
|0
D
D
|17
|2
|0
|0
|2
|3
|7
|-4
|0
D
D
|18
|2
|0
|0
|2
|0
|7
|-7
|0
D
D
Na Bundesliga, o Elversberg ocupa atualmente a quarta colocação, enquanto o Bayern de Munique está em sexto após as duas primeiras rodadas.