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Bundesliga
team-logoElversberg
Ursapharm-Arena
team-logoBayern de Munique
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Com o apoio de

Prévia de Elversberg x Bayern de Munique pela Bundesliga

Bundesliga
H. Kane
Bayern de Munique
Elversberg

Prévia completa de Elversberg x Bayern de Munique na Bundesliga. Falamos sobre tática, notícias das equipes, transferências e mais.

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Bundesliga - Rodada 3
Ursapharm-Arena

Elversberg x Bayern de Munique começa em 13 de setembro de 2026 às 11h30 EST e 15h30 GMT.

Novatos esperam fazer frente ao gigante bávaro Bayern

O Elversberg teve um início de conto de fadas na Bundesliga, vencendo seus dois primeiros jogos após o acesso à elite pela primeira vez em sua história. Tem sido uma ascensão meteórica para um clube minúsculo que estava na quarta divisão do futebol alemão ainda em 2022. A equipe conquistou vitórias com muitos gols sobre o Leverkusen (3 a 2) e o Borussia Mönchengladbach (4 a 3). O atacante francês David Mokwa marcou nas duas partidas.

FBL-GER-BUNDESLIGA-ELVERSBERG-LEVERKUSENGetty Images

Incrivelmente, Harry Kane não marcou na vitória do Bayern por 5 a 1 sobre o Stuttgart na estreia da equipe na temporada. Joshua Kimmich deu duas assistências, assim como o reforço de verão Ismael Saibari. Mais incrível ainda, o Bayern só conseguiu um empate por 0 a 0 com o Schalke em sua partida seguinte. Foi uma surpresa, considerando que os bávaros haviam somado um placar agregado de 42 a 2 sobre o Schalke nos 12 encontros anteriores. O time de Vincent Kompany estará ansioso para voltar a vencer.

FC Schalke 04 v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images

Prováveis escalações

Elversberg (4231): Kristof; Gyamerah, Pinckert, Rohr, Gunther; Keidel, Poreba; Petkov, Onyeka, Campbell; Mokwa.

Bayern (4231): Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olise, Brown, Diaz; Kane.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Elversberg x Bayern de Munique

Técnico

O Elversberg não contará com Luis Seifert por lesão, enquanto Vincent Wagner cumpre suspensão. Atualizações sobre o elenco serão adicionadas mais perto do início da partida.

O Bayern de Munique chega para o confronto com David Santos Daiber e Tarek Buchmann fora por lesão. Vincent Kompany não tem suspensões para administrar, embora a condição física e a disponibilidade de Jamal Musiala, que recentemente revelou um período de doença, sejam monitoradas antes do jogo.

Forma

ELV

ELV - Sequência

MLL
E1-1
FCL
V4-1
DUI
V1-3
B04
V3-2
BMG
V3-4
Gol marcado (sofrido)
15/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
FCB

FCB - Sequência

HDH
V2-4
BVB
V1-2
STU
V5-1
OSN
V1-4
S04
E0-0
Gol marcado (sofrido)
15/5
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Elversberg venceu quatro de seus últimos cinco jogos competitivos, com sua única mancha sendo um empate por 1 a 1 em um amistoso de pré-temporada contra o Mallorca. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 4 a 3 sobre o Borussia Mönchengladbach na Bundesliga, e a equipe também derrotou o Bayer Leverkusen por 3 a 2 no início da campanha da liga. Em seus últimos cinco jogos, o Elversberg marcou 12 gols e sofreu sete, mostrando tanto vocação ofensiva quanto vulnerabilidade defensiva.

O Bayern de Munique venceu quatro de seus últimos cinco jogos competitivos e empatou um. Sua partida mais recente foi um empate sem gols com o Schalke 04 na Bundesliga, enquanto seu principal resultado nessa sequência foi a vitória por 5 a 1 sobre o VfB Stuttgart na 1ª rodada. O Bayern marcou 12 gols e sofreu um nos quatro jogos em que balançou as redes, destacando que o 0 a 0 com o Schalke foi um desvio isolado de sua produção habitual.

Retrospecto do confronto

Não há dados disponíveis neste momento sobre confrontos recentes entre Elversberg e Bayern de Munique.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
AugsburgAugsburgFCA
220071+66
V
V
2
FreiburgFreiburgSCF
220051+46
V
V
3
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
220052+36
V
V
4
ElversbergElversbergELV
220075+26
V
V
5
MainzMainzM05
211050+54
V
E
6
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
211051+44
E
V
7
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
210163+33
V
D
8
LeipzigLeipzigRBL
210143+13
D
V
9
StuttgartStuttgartSTU
210156-13
V
D
10
Werder BremenWerder BremenSVW
210145-13
V
D
11
ColôniaColôniaKOE
210146-23
D
V
12
PaderbornPaderbornSCP
201101-11
D
E
13
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
201147-31
D
E
14
SchalkeSchalkeS04
201103-31
E
D
15
Union BerlinUnion BerlinFCU
201137-41
D
E
16
HoffenheimHoffenheimTSG
200246-20
D
D
17
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
200237-40
D
D
18
HamburgoHamburgoHSV
200207-70
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

Na Bundesliga, o Elversberg ocupa atualmente a quarta colocação, enquanto o Bayern de Munique está em sexto após as duas primeiras rodadas.

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