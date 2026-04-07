Presidente do Napoli responde a Conte: se ele pedir para sair, eu concordarei

Aurelio De Laurentiis, presidente do Napoli, respondeu às declarações feitas por Antonio Conte, técnico do time do sul, sobre sua candidatura ao cargo de técnico da seleção italiana, após a saída de Gennaro Gattuso, na sequência do fracasso na qualificação para a Copa do Mundo de 2026.
Conte abriu as portas para a possibilidade de treinar a seleção, afirmando que seu futuro no Napoli ainda está em aberto. Após a vitória de sua equipe sobre o Milan no campeonato, ele disse: “Não nos esqueçamos de que, nos últimos meses da temporada passada, a mídia falou sobre minha saída para a Juventus”.
Ele destacou: “A mídia precisa escrever alguma coisa, e é natural que meu nome apareça na lista. Se eu fosse presidente da federação, colocaria meu nome entre os candidatos por vários motivos”.
Por sua vez, De Laurentiis disse, em declarações divulgadas pelo site “Calciopolito 24” nesta terça-feira: “Se Conte me pedisse para permitir que ele voltasse à seleção nacional, acho que eu concordaria”.
E acrescentou: “Mas, como ele é muito inteligente, e desde que não haja um interlocutor sério — o que ainda não aconteceu —, não acho que ele se imaginaria à frente de uma entidade totalmente desorganizada”.
A imprensa italiana aponta o nome de Conte, que levou o Napoli a ocupar o segundo lugar na Serie A nesta temporada, 7 pontos atrás do líder Inter, como o homem capaz de trazer a “Azzurri” de volta à trajetória de vitórias.
Também circula o nome de Massimiliano Allegri, que comanda o Milan, sabendo-se que o “Rossoneri” perdeu o segundo lugar na classificação da Série A para o Napoli após a derrota para o adversário.