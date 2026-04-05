Presidente do Atlético de Madrid: Sofremos injustiça contra o Real Madrid e o Barcelona

Miguel Ángel Gil Marín, presidente do Atlético de Madrid, expressou sua indignação e o sentimento de injustiça em relação aos últimos jogos do Real Madrid e do Barcelona, destacando especialmente a anulação da expulsão de Gerard Martín, jogador do Barça, após a intervenção do VAR (Vídeo-Árbitro Assistente).

O árbitro internacional Mateo Busquets Ferrer havia expulsado Gerard Martín na partida entre Barcelona e Atlético de Madrid, no último sábado, que terminou com a vitória do Barça (2 a 1), antes de reverter sua decisão e limitar-se a dar um cartão amarelo, sabendo-se que ele havia expulsado Nicolás González, jogador do Atlético, pouco antes do fim do primeiro tempo.

Essa decisão (de anular a expulsão) gerou grande polêmica na mídia espanhola e provocou indignação entre os dirigentes do Atlético de Madrid, liderados por Gil Marín.

Marín disse em declarações publicadas pelo jornal “Marca”: “Quando vemos as imagens e ouvimos a gravação de áudio divulgada pela Federação, não podemos deixar de sentir vergonha”.

E acrescentou: “É inaceitável que nos permitam ouvir seus comentários, que contradizem totalmente o funcionamento correto da tecnologia de vídeo-assistência ao árbitro, sem que nenhuma medida seja tomada”.

E continuou: “Os árbitros têm o direito de cometer erros, assim como os jogadores, treinadores e dirigentes, mas os erros no jogo continuam sendo apenas erros. A situação é totalmente diferente quando o responsável pelo VAR influencia o árbitro principal durante sua avaliação da partida”.

E completou: “O árbitro de campo deve ser responsável e tomar decisões com base na interpretação das intenções de cada jogador. A tecnologia de vídeo-árbitro (VAR) só deve intervir para corrigir erros inegáveis, e não para tomar decisões no lugar do árbitro principal.”

O presidente do Atlético de Madrid destacou a diferença nos critérios aplicados às mesmas jogadas, afirmando: “Não é normal que sejam tomadas decisões diferentes para as mesmas jogadas, que os critérios mudem e que não saibamos o que esperar. Isso aconteceu conosco nas duas últimas rodadas (contra o Real Madrid e o Barcelona). Isso não faz sentido”.

O Atlético de Madrid havia perdido para o Real Madrid na última rodada antes da pausa internacional por 3 a 2.

Leia também: Após o caso de Gerard Martín... Atlético de Madrid acusa a Comissão de Árbitros de parcialidade



