Presidente da Uefa ameaça: clubes da Superliga podem não jogar a Liga dos Campeões

Aleksander Ceferin voltou a utilizar um tom mais duro e exigiu que os times restantes na Superliga deixem o projeto

A Superliga morreu, mas ainda respira por aparelhos? Por mais que oito dos 12 clubes envolvidos já tenham anunciado suas inteções de entrarem com a papelada para deixarem a nova liga dissidente, Real Madrid, Juventus, Barcelona e Milan ainda são, oficialmente, membros da competição. Algo que o presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, quer mudar.

Em tom de ameaça, o esloveno voltou a ser mais duro contra os times participantes da Superliga e exigiu que as equipes oficialmente deixem a competição, que está suspensa nesse momento.

"Está claro que esses quatro clubes [Real Madrid, Juventus, Barcelona e Milan] precisam decidir se eles são da Superliga ou se eles são clubes europeus." atacou Ceferin, em entrevista concedida a Associated Press (AP). "Se eles são da Superliga, não podem jogar a Liga dos Campeões... e se estão prontos para isso, podem jogar o seu próprio campeonato."

Recentemente, a Uefa deixou claro que irá aceitar todas as equipes que oficialmente deixarem o projeto da Superliga sem represálias. Mas segundo as palavras do esloveno, os times que não quebrarem o contrato do projeto não serão aceitos de volta, e consequentemente, não poderão jogar a Champions.

Segundo a revista alemã Der Spiegel, a multa no contrato para deixar a Superliga seria de 130 milhões de libras - aproximadamente R$ 988 milhões. De acordo com o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, um dos maiores entusiastas do projeto, nenhuma das equipes que anunciaram a saída da competição pagou a multa até o momento.

Atleti saiu fora! Barça e Real ainda admitem apoiar a Superliga 🇪🇸 pic.twitter.com/Wzb2ZqaK5O — Goal Brasil (@GoalBR) April 23, 2021

Quem não gostou dessa história de possível punição aos clubes participantes da Superliga foi Zinedine Zidane. O treinador dos merengues, questionado em entrevista coletiva, nesta sexta-feira (23), respondeu a perguntas sobre o tema e deixou o seu posicionamento sobre a ameaça de Ceferin muito clara.

"Uma possível punição na Liga dos Campeões é ilógica. Temos todo o direito de jogarmos, o vamos fazer como sempre. É um absurdo questionar isso." respondeu o treinador do Real Madrid.

A notícia de uma possível sanção vem após o próprio Ceferin vir a público para descartar o cancelamento das partidas pelas semifinais da Liga dos Campeões, esperando que Real, Barça, Juve e Milan deixassem logo a competição. Mas como isso não aconteceu, aparentemente a Uefa voltou a subir o tom contra a liga dissidente - lembrando que o Barcelona deve levar a participação no projeto à votação e os sócios decidirão sobre o assunto.