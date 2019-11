Preocupação no Liverpool: Fabinho machucado e gols sofridos nos últimos 11 jogos

Empate por 1 a 1 com o Napoli significa que os Reds já disputaram 22 jogos em todas as competições nesta temporada e ficaram só três sem sofrer gols

Jurgen Klopp não estava disposto a sorrir e rir desta vez.

"Alguém vai fazer uma pergunta interessante?", perguntou, enquanto sua coletiva de imprensa pós-jogo chegava ao fim.

O técnico do parecia um homem que havia perdido cinco quilos e encontrado apenas um. Claramente, não era a noite que ele esperava.

Sim, sua equipe voltou a mostrar seus poderes de recuperação, vindo de trás para garantir o empate em 1 x 1 em casa com o , graças ao cabeceamento de Dejan Lovren no segundo tempo. Diga o que quiser sobre os Reds, mas suas reservas de energia são imensas.

E sim, eles continuam sendo donos de seu próprio destino na Liga dos Campeões. Evite a derrota em Salzburgo em 10 de dezembro e eles estarão nas oitavas de final. Vença e progredirão como vencedores do Grupo E.

Então, por que a feição de Jurgen?

"Bem, ficou claro que queríamos terminar esta noite", disse o chefe dos Reds. "Mas isso é futebol; você nem sempre obtém o resultado desejado".

Você pode dizer isso de novo. Se alguns empates podem parecer vitórias, outros parecem derrotas. Este caiu na última categoria.

O Liverpool não apenas falhou em "finalizar" o grupo - a vitória os teria enviado, tornando o jogo em Salzburgo insignificante - como também perdeu um jogador importante por lesão.

Fabinho deixou o estádio com o tornozelo esquerdo em uma bota protetora após um choque acidental com o atacante do Napoli, Hirving Lozano.

"Ele tem dor, então isso não é bom", disse Klopp. "Espero que não seja sério, mas saberemos mais, talvez amanhã [quinta-feira], talvez no dia seguinte."

O brasileiro já está suspenso para a viagem de sábado a , mas com nove jogos a serem disputados em dezembro, começando com um derby de Merseyside contra o na próxima quarta-feira, essa lesão não poderia ser pior.

Klopp certamente não vai querer ir para Salzburgo e enfrentar o livre-goleador Erling Braut Haaland sem sua âncora no meio-campo. A idéia de um problema de longo prazo - dano no ligamento, por exemplo - não suporta pensar.

Ele já tem preocupações em outro lugar. Ele ainda está sem Joel Matip devido a lesão e precisa encontrar uma maneira de manter os zagueiros frescos sem correr muitos riscos.

Suspeita-se que ele também goste de ver Joe Gomez encontrar alguma confiança e forma, ou de Mohamed Salah redescobrir seu toque de ouro dentro e ao redor da área.

E ele adoraria que sua equipe também melhorasse o registro defensivo.

O Liverpool já disputou 22 jogos em todas as competições nesta temporada, mas manteve apenas três gols marcados. Nenhum deles chegou a Anfield, onde nos 10 jogos disputados a aposta 'ambas as equipes para marcar' foi paga.

Dado o quão mesquinhos os Reds foram na última temporada, e considerando os gostos de , e todos visitaram esse termo, essa é uma estatística surpreendente, para dizer o mínimo. Alisson Becker manteve 27 jogos sem sofrer gols na última temporada; ele ainda está para gravar um até agora desta vez.

De fato, a última parada do Liverpool em qualquer lugar aconteceu no de 28 a 11 de setembro. Os outros jogadores chegaram a no último dia de agosto, e com um lado sombrio contra o MK Dons na algumas semanas depois.

Claro, eles não são exatamente gols de hemorragia - apenas o sofreu menos na Premier League nesta temporada - mas eles estão tendo que marcar pelo menos dois para vencer os jogos no momento. Eles são mais do que capazes de fazê-lo, mas preferem não precisar - pelo menos não toda semana.

"Não podemos continuar fazendo isso", disse Andy Robertson após a vitória sobre o no fim de semana passado, enquanto Gini Wijnaldum sugeriu que os jogadores pudessem ser esgotados, mental e fisicamente, continuamente fazendo as coisas da maneira mais difícil.

"Você luta com seu corpo", disse o holandês após a dramática vitória no . "É difícil, muito difícil."

Talvez sejam pequenas queixas, dada a elevada posição da liga no Liverpool. Como você pode argumentar com um time que possui 37 pontos em 39 nesta temporada e conquistou 101 nos últimos 38 jogos da liga? Se eles se pressionam, também mostram que podem lidar com isso.

"Sempre tivemos isso", disse Klopp aqui. "Estou aqui há quatro anos, me diga quando foi fácil?".

Ele tem razão. O Liverpool está acostumado a jogar no limite, seja na qualificação da Liga dos Campeões, na progressão da Liga dos Campeões ou na busca pelo título da Premier League.

Contra Salzburgo dentro de quinze dias, eles devem andar na corda bamba mais uma vez.

O que Klopp daria por uma partida limpa na Red Bull Arena, alguém se pergunta ...