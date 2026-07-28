A dupla argentina formada por Lisandro Martínez, zagueiro do Manchester United, e Alexis Mac Allister, meio-campista do Liverpool, contratou equipes de segurança particular para proteger suas casas no noroeste da Inglaterra, após o acirrado confronto entre as seleções da Argentina e da Inglaterra nas fases finais da Copa do Mundo, que terminou com a vitória dos companheiros do craque Lionel Messi por 2 a 1, nas semifinais.

Essa medida preventiva incluiu a presença de agentes de segurança particular durante dois dias inteiros ao redor das residências dos jogadores, em meio ao aumento dos sentimentos de raiva e tensão após a eliminação da seleção inglesa; especialmente depois que Martínez apareceu erguendo um cartaz com os dizeres "As Ilhas Malvinas são argentinas" durante as comemorações da vitória, ao lado de Mac Allister e dos jogadores Cristian Romero e Juan Foyth, celebrações que geraram ampla polêmica.

As autoridades não registraram qualquer tentativa de agressão ou vandalismo contra os bens de Martínez ou Mac Allister, segundo o jornal britânico "The Sun", e ficou constatado que a diretoria do Manchester United não interferiu nas providências de segurança particular contratadas pessoalmente por seu zagueiro, tendo a iniciativa surgido como medida para evitar quaisquer reações de raiva, semelhantes ao que ocorreu anteriormente com a depredação de murais de jogadores ingleses após decepções futebolísticas passadas.

Apesar dessas tensões, Martínez goza de imensa popularidade junto à torcida do Manchester United desde que se juntou ao time no verão de 2022, sendo que os torcedores de Old Trafford se acostumaram a entoar o grito de "Argentina" como sinal de apoio aos jogadores argentinos ao longo das décadas, o mesmo apoio que Mac Allister recebeu anteriormente da torcida do Brighton após conquistar a Copa do Mundo de 2022.