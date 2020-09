Prêmios Melhores da Uefa 2020: quando é, quem concorre, o que será premiado e mais informações

Entidade premia os grandes destaques do futebol europeu na temporada; confira os indicados e todas as informações sobre os prêmios

Ao final de cada temporada, a Uefa distribui premiações com a escolha os melhores nomes do futebol europeu e premia o melhor jogador, o melhor técnico e os destaques em cada posição ao longo do último ano, tanto no futebol masculino quanto no feminino. Com a pandemia do novo coronavírus, porém, a cerimônia foi transferida para ocorrer em paralelo ao sorteio da fase de grupos da próxima Liga dos Campeões, em outubro.

Nomes como Robert Lewandowski, Wendie Renard e Hansi Flick concorrem nas principais categorias deste ano, já tendo iniciado suas campanhas da temporada 2020/21.

Com a data de entrega se aproximando, a a Goal traz tudo o que você precisa saber sobre os prêmios da Uefa, que destacam o melhor do futebol europeu ao longo da última temporada.

Quando é?

A entrega dos prêmios acontece no dia 1º de outubro, na mesma cerimônia em que o sorteio da fase de grupos da próxima edição da Liga dos Campeões será realizado.

O evento estava programada para acontecer em Atenas, na Grécia, mas por conta da pandemia do novo coronavírus, será sediado na Casa do Futebol Europeu, em Nyon, .

Quem concorre?

Diferentemente do que acontece no Fifa The Best ou na Bola de Ouro, da France Football - que teve sua edição 2019/20 cancelada por conta da pandemia do novo coronavírus -, a premiação da Uefa contempla apenas o que aconteceu no futebol europeu ao longo da última temporada.

Ou seja, jogadores e treinadores que atuam em outros continentes não participam das honrarias.

É claro que os melhores do mundo costumam atuar na Europa e, dessa forma, os vencedores geralmente são os mesmo. Contudo, como os prêmios são organizados por entidades distintas - Uefa, Fifa e France Football -, pode haver vencedores diferentes em cada uma das premiações.

Categorias premiadas

Ao todo, existem seis categorias de prêmios que serão entregues, tanto para o futebol masculino quanto para o feminino. Além das eleições do melhor jogador, jogadora, e treinador - de equipes masculinas e femininas -, também serão escolhidos os destaques em cada posição - goleiro, defensor, meia e atacante -, entre homens e mulheres.

Finalistas em cada categoria

Melhor jogador

🌠 NOMEADOS: Jogador do Ano da UEFA 2019/20 🌠



🔹 Kevin De Bruyne

🔹 Robert Lewandowski

🔹 Manuel Neuer



Qual é o seu favorito deste trio? 🤔



🗓️ O vencedor será anunciado durante o sorteio da fase de grupos, a 1 de Outubro 🏆 #UEFAawards | #UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/MVVwMmrJKl — UEFA.com em português (@UEFAcom_pt) September 23, 2020

Os três finalistas para levar o prêmio de melhor jogador da Europa são: Robert Lewandowski, Manuel Neuer e Kevin de Bruyne.

O Bayern de Munique foi o grande destaque da temporada e dominou o futebol europeu em 2019/20, conquistando mais uma tríplice coroa com os títulos de , e Copa da . Como Lewandowski foi o grande nome da equipe , tendo a melhor temporada de sua carreira, com 55 gols em 47 jogos, é o grande favorito para levar o prêmio.

E se Lewa foi o grande goleador da melhor equipe da Europa, Neuer foi mais uma vez uma verdadeira muralha . Após algumas lesões nos últimos anos, o alemão retornou em grande forma, principalmente após a parada do novo coronavírus, e foi extremamente decisivo, especialmente na final da Liga dos Campeões.

Já o , de Kevin De Bruyne, não esteve nem perto de ter o mesmo destaque do que o - ficou em segundo lugar na liga inglesa e foi eliminado pelo nas quartas de final da Champions. Contudo, o meia belga brilhou individualmente e foi o melhor jogador da Premier League.

Melhor treinador no futebol masculino

✨ NOMEADOS: Treinador do Ano da UEFA 2019/20 do futebol masculino ✨



🔹 Jürgen Klopp ( ) 🇩🇪

🔹 Hansi Flick (Bayern) 🇩🇪

🔹 Julian Nagelsmann (Leipzig) 🇩🇪



🗓️ O vencedor será anunciado durante o sorteio da fase de grupos, a 1 de Outubro 🏆 #UEFAawards | #UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/MnDDZzsvYq — UEFA.com em português (@UEFAcom_pt) September 23, 2020

O grande favorito para levar o prêmio de melhor treinador da Europa é Hansi Flick, do Bayern de Munique. Atrás dele vem Jurge Klopp, que é o atual detentor do título e dominou a Premier League nesta temporada com o Liverpool. O terceiro finalista é Julian Nagelsmann, que conseguiu levar o para a inédita semifinal da Liga dos Campeõe.

Melhor jogadora

🌠 NOMEADAS: Jogadora do Ano da UEFA 2019/20 🌠



🌟 Lucy Bronze

🌟 Pernille Harder

🌟 Wendie Renard



🗓️ A vencedora será anunciada durante o sorteio da fase de grupos da #UCL , a 1 de Outubro 🏆 #UEFAawards | #UWCL pic.twitter.com/0ndw0QcrFy — UEFA.com em português (@UEFAcom_pt) September 23, 2020

Assim como entre os homens, a equipe vencedora da Liga dos Campeões domina a lista das indicadas. Lucy Bronze e Wendie Renard, do Lyon, atual campeão da Champions, aparecem como favoritas. A terceira finalista é Pernille Harder, do , que perdeu a final europeia justamente para o clube fracês.

Melhor treinador no futebol feminino

Os treinadores indicados ao prêmio de melhor treinador do futebol feminino foram Jean-Luc Vasseur, também do Lyon, Stephan Lerch, do Wolfsburg, e Lluís Cortés, do , que chegou às semifinais da UCL.