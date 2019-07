Prêmio The Best da FIFA: quando é, quem são os candidatos e onde será realizado

Tite é o único representante do Brasil entre os candidatos. Neymar e Marta estão fora da lista dos melhores do mundo

Na manhã desta quarta-feira (31), o mundo conheceu os dez indicados às principais categorias do Fifa The Best 2019, prêmios de melhor do mundo no período da temporada europeia, do meio de 2018 a julho passado, com o técnico Tite sendo o único brasileiro representando o país. Neymar e Marta, estão fora.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Os três finalistas serão divulgados em data ainda não confirmada, e o grande vencedor será anunciado no dia 23 de setembro, na cerimônia do Fifa The Best, em Milão, na .

Vale lembrar que, desde 2015, a premiação da FIFA não é mais feita em conjunto com a revista France Football, que por sua vez segue entregando o famoso troféu Bola de Ouro.

QUEM SÃO OS CANDIDATOS

Grupos de especialistas ligados ao futebol selecionaram destaques do ano entre as treinadoras e técnicos, de equipes femininas e masculinas, jogadoras e jogadores.

O primeiro brasileiro a aparecer entre os 10 indicados de cada categoria é Tite. Campeão da , o técnico concorre com quatro treinadores de seleções e cinco de clubes do futebol.

Os candidatos são:

TREINADORES INDICADOS

Jürgen Klopp, do

Pep Guardiola, do

Mauricio Pochettino, do Hotspur

Marcelo Gallardo, do

Fernando , de

Ricardo Gareca, do

Didier Deschamps, da

Djamel Belmadi, da .

🚨 Meet the coaching candidates! 🚨#TheBest Men's Coach nominees:



🇩🇿 Djamel Belmadi

🇫🇷 Didier Deschamps

🇦🇷 Marcelo Gallardo

🇦🇷 Ricardo Gareca

🇪🇸@PepTeam

🇩🇪 Jurgen Klopp

🇦🇷 Mauricio Pochettino

🇵🇹 Fernando Santos

🇳🇱 Erik ten Hag

🇧🇷 Tite



Voting OPEN 👇https://t.co/NRJ9Nz40FC — FIFA.com (@FIFAcom) July 31, 2019

Jill Ellis, dos ,

Sarina Wiegman, da

Milena Bertolini, da Itália

Antonia Is, seleção sub-17 da

Phil Neville, da

Peter Gerhardsson, da

Futoshi Ikeda, do

Renald Pedros, do

Joe Montemurro, do

Paul Riley, do North Carolina Courage

JOGADORAS INDICADAS

Atual vencendora do The Best da Fifa e recordista de prêmios de melhor jogadora do mundo, a brasileira Marta não foi indicada neste ano. A americana Rapinoe, estrela dos Estados Unidos na campanha do título da Copa de 2019, é a favorita da lista de 12 concorrentes anunciadas.

Lucy Bronze, da Inglaterra

Julie Ertz, dos EUA

Caroline Hansen, da Noruega

Ada Hegerberg, da Noruega

Amandine Henry, da França

Sam Kerr, da

Rose Lavelle, dos EUA

Vivienne Miedema, da Holanda

Alex Morgan, dos EUA

Megan Rapinoe, dos EUA

Wendie Renard, da França

Ellen White, da Inglaterra

JOGADORES INDICADOS

O não terá nenhum jogador entre os 10 melhores do mundo pelo segundo ano consecutivo. Por outro lado, Messi e Cristiano Ronaldo voltam a aparecer, enquanto Luka Modric, atual campeão, não aparece entre os candidatos.

Cristiano Ronaldo, da

Frenkie De Jong, do /

De Ligt, do Ajax/Juventus

Hazard, do /

Harry Kane, do Tottenham

Mané, do Liverpool

Mbappé, do

Lionel Messi, do Barcelona

Salah, do Liverpool

Van Dijk, do Liverpool

QUANDO E ONDE É?

A Fifa anunciou através de um comunicado oficial a data e local da edição do prêmio The Best de 2019. O evento que consagra os melhores do futebol mundial acontecerá no Teatro alla Scala em Milão, na Itália, no dia 23 de setembro.

Esta será a quarta edição da cerimônia e Milão sucederá a cidade de Londres, na Inglaterra, onde foram entregues prêmios de 2018 e 2017, e Zurique, , que sediou a primeira edição.

“A FIFA é extremamente grata ao Teatro alla Scala e às autoridades milanesas pela oportunidade única de sediar o prêmio The Best num local tão especial e numa cidade mergulhada na tradição do futebol, onde a paixão pelo belo jogo está enraizada na vida cotidiana. Isso, sem dúvida, fornecerá a plataforma perfeita para o que será um evento verdadeiramente inesquecível, com as maiores estrelas do futebol mundial sendo homenageadas por suas apresentações na atual temporada”, disse a entidade.

Mais artigos abaixo

COMO É FEITA A VOTAÇÃO

Um painel de especialistas em cada categoria selecionou os 10 indicados com base no desempenho entre 16 de julho de 2018 e 19 de julho de 2019.

Agora, a votação para definir os três finalistas, vai se dividir em três frentes: o público vota pelo site da Fifa nos seus três nomes favoritos em ordem. O primeiro ganha cinco pontos, o segundo registra três, e o terceiro soma um. O colégio eleitoral também leva em conta, com o mesmo peso, a opinião no mesmo formato de jornalistas, técnicos e capitães das seleções nacionais.

OS VENCEDORES

No ano passado, o meia Luka Modric, do Real Madrid, foi eleito o melhor jogador do mundo, enquanto a atacante Marta, do Orlando Pride, ficou com o prêmio de melhor jogadora. Confira todos os vencedores até então!

MELHOR JOGADOR

ANO JOGADOR EQUIPE 2016 Cristiano Ronaldo Real Madrid 2017 Cristiano Ronaldo Real Madrid 2018 Luka Modrid Real Madrid

MELHOR JOGADORA

ANO JOGADORA EQUIPE 2016 Carli Lloydi Houston Dash 2017 Lieke Martens Barcelona 2018 Marta Orlando Pride

MELHOR GOLEIRO

ANO JOGADOR EQUIPE 2016 - - 2017 Manuel Neuer de Munique 2018 Thibaut Courtois Chelsea

MELHOR TREINADOR

ANO JOGADOR EQUIPE 2016 Claudio Ranieri City 2017 Zinedine Zidane Real Madrid 2018 Didier Deschamps França

MELHOR TREINADORA