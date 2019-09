Neymar, Dani Alves, Firmino: Brasil lidera indicações ao Fifa FIFPro, escolhido por jogadores

Com 10 jogadores, Brasil é o país com mais indicações na lista de 55 nomes; resultado será divulgado durante o The Best, dia 23 de setembro

A Fifa e a FifPro divulgaram na manhã desta quinta-feira a lista dos 55 nomes indicados ao “World XI”, a seleção dos melhores jogadores da temporada. Completando 10 anos em 2019, o prêmio é decidido pelos próprio jogadores, que votam naqueles que tiveram melhor desempenho ao longo do ano.

Com 21 nacionalidades representadas, o é o país que mais tem indicados com 10 jogadores na lista. São eles: Alisson, Ederson, Daniel Alves, Marcelo, Alex Sandro, Thiago Silva, Casemiro, Arthur, Firmino e Neymar.

O lidera entre os clubes com mais indicações, são 11 no total, seguido pelo com 9 jogadores. O é o único clube não-europeu a estar na lista, representado por Daniel Alves, que jogou a temporada passada pelo e chegou ao time do Morumbi após a vitoriosa campanha como capitão da seleção brasileira na . Dani Alves foi eleito o melhor jogador da competição continental.

A premiação será entregue dia 23 de setembro, em Milão, durante a cerimônia do The Best. Será entregue também os prêmio para a melhor seleção feminina (Marta, Formiga e Andressa Alves concorrem) e, claro, melhor jogador e jogadora da temporada.

Confira todos os 55 indicados ao prêmio:

Goleiros (5)

Alisson Becker (Brasil) - FC

David De Gea ( ) -

Ederson Moraes (Brasil) -

Jan Oblak (Eslovênia) -

Marc-Andre ter Stegen ( ) - FC Barcelona

Defensores (20)

Jordi Alba (Espanha) - FC Barcelona

Trent Alexander-Arnold ( ) - Liverpool FC

Dani Alves (Brasil) - / São Paulo FC

João Cancelo ( ) - / Manchester City

Daniel Carvajal (Espanha) - Real Madrid

Giorgio Chiellini ( ) - Juventus

Matthijs de Ligt ( ) - / Juventus

Diego Godin ( ) - Atlético de Madrid /

Joshua Kimmich (Alemanha) - de Munique

Kalidou Koulibaly ( ) - SSC

Aymeric Laporte ( ) - Manchester City

Marcelo (Brasil) - Real Madrid

Gerard Pique (Espanha) - FC Barcelona

Sergio Ramos (Espanha) - Real Madrid

Andrew Robertson ( ) - Liverpool FC

Alex Sandro (Brasil) - Juventus

Thiago Silva (Brasil) - Paris Saint-Germain

Virgil van Dijk (Holanda) - Liverpool FC

Raphael Varane (França) - Real Madrid

Kyle Walker (Inglaterra) - Manchester City

Meio-campistas (15)

Sergio Busquets (Espanha) - FC Barcelona

Casemiro (Brasil) - Real Madrid

Kevin de Bruyne ( ) - Manchester City

Frenkie de Jong (Holanda) - Ajax / FC Barcelona

Christian Eriksen ( ) - Hotspur

Eden Hazard (Bélgica) - FC / Real Madrid

N'Golo Kante (França) - Chelsea FC

Toni Kroos (Alemanha) - Real Madrid

Arthur Melo (Brasil) - FC Barcelona

Luka Modric ( ) - Real Madrid

Paul Pogba (França) - Manchester United

Ivan Rakitic (Croácia) - FC Barcelona

Bernardo Silva (Portugal) - Manchester City

Dusan Tadic ( ) - Ajax

Arturo Vidal ( ) - FC Barcelona

Atacantes (15)

Sergio Aguero ( ) - Manchester City

Karim Benzema (França) - Real Madrid

Cristiano Ronaldo (Portugal) - Juventus

Roberto Firmino (Brasil) - Liverpool FC

Antoine Griezmann (França) - Atlético de Madrid / FC Barcelona

Son Heungmin ( ) - Tottenham Hotspur

Harry Kane (Inglaterra) - Tottenham Hotspur

Robert Lewandowski ( ) - Bayern de Munique

Sadio Mane (Senegal) - Liverpool FC

Kylian Mbappe (França) - Paris Saint-Germain

Lionel Messi (Argentina) - FC Barcelona

Neymar (Brasil) - Paris Saint-Germain

Mohamed Salah ( ) - Liverpool FC

Raheem Sterling (Inglaterra) - Manchester City

Luis Suárez (Uruguai) - FC Barcelona