Rapinoe lidera lista de indicadas ao The Best; Marta está fora do top 10

Grande estrela do bi dos EUA na Copa do Mundo, a atacante é a grande favorita à conquista do prêmio de melhor do planeta.

Grande estrela da conquista norte-americana na feminina, Megan Rapinoe foi anunciada, nesta quarta, como uma das indicadas ao prêmio The Best, distribuído pela Fifa aos melhores do mundo. A atacante, que chamou atenção dentro e fora dos gramados na , não terá a companhia de Marta, que ganhou o prêmio no ano passado e em outras cinco oportunidades, mas não foi lembrada no top 10 desta vez.

Se confirmar o favoritismo, Rapinoe levará o prêmio de melhor do mundo para casa pela primeira vez. Antes dela, as compatriotas Mia Hamm (2001 e 2002), Abby Wambach (2012), Carli Lloyd (2015, 2016 e 2017) já receberam a honraria.

A lista premia os grandes destaques da Copa do Mundo. Além de Rapinoe, as norte-americanas Alex Morgan, Julie Ertz e Rose Lavelle, as inglesas Lucy Bronze e Ellen White, a holandesa Vivianne Miedema e as francesas Amandine Henry e Wendie Renard.

Além delas, a norueguesa Ada Hegerberg, que ganhou a Bola de Ouro no ano passado e boicotou a Copa do Mundo em protesto contra a federação de seu país, também foi lembrada. Ela é a principal jogadora do , campeão da feminina.

As listas estão sendo divulgadas na manhã desta quarta-feira. Primeiro a Fifa anunciou os dez candidatos a melhor técnico do futebol feminino, com a norte-americana Jill Ellis, bicampeã mundial com a seleção de seu país, como ampla favorita. Depois foi a vez dos treinadores do masculino, com Tite sendo lembrado entre Klopp e Guardiola. A última lista a ser divulgada é a dos jogadores masculinos.

A partir de agora, torcedores de todo o mundo poderão eleger seus preferidos por meio do site oficial da entidade. A votação popular corresponde a um quarto do colégio eleitoral total do The Best, que ainda ouve técnicos e capitães de todas as seleções nacionais, além de um jornalista de cada país. Cada eleitor indica três candidatos de sua preferência. O primeiro recebe cinco pontos, o segundo, três, e o terceiro apenas um.

A cerimônia de entrega da premiação será realizada em 23 de setembro, em Milão, na já tradicional festa de gala da Fifa. Até 2016, a entidade fazia a premiação dos melhores do mundo em parceria com a France Football, criadora da "Bola de Ouro". Desde então, no entanto, as premiações são separadas e não possuem mais relação entre si, como você pode ver aqui.

Veja a lista completa de indicadas:

- Lucy Bronze ( )

- Julie Ertz (EUA)

- Caroline Hansen (Noruega)

- Ada Hegerberg (Noruega)

- Amandine Henry (França)

- Sam Kerr ( )

- Rose Lavelle (EUA)

- Vivienne Miedema ( )

- Alex Morgan (EUA)

- Megan Rapinoe (EUA)

- Wendie Renard (França)

- Ellen White (Inglaterra)