Tite é indicado a técnico do ano pela Fifa; veja lista completa do The Best

Treinador da seleção brasileira é lembrado graças à conquista da Copa América

Campeão da com o , Tite é um dos dez nomes indicados pela Fifa ao prêmio The Best de melhor técnico do ano. O técnico terá a companhia de Jurgen Klopp e Pep Guardiola, entre outros.

🚨 Meet the coaching candidates! 🚨#TheBest Men's Coach nominees:



🇩🇿 Djamel Belmadi

🇫🇷 Didier Deschamps

🇦🇷 Marcelo Gallardo

🇦🇷 Ricardo Gareca

🇪🇸@PepTeam

🇩🇪 Jurgen Klopp

🇦🇷 Mauricio Pochettino

🇵🇹 Fernando

🇳🇱 Erik ten Hag

🇧🇷 Tite



Voting OPEN 👇https://t.co/NRJ9Nz40FC — FIFA.com (@FIFAcom) July 31, 2019

Esta é a segunda vez que Tite é lembrado para a premiação. Em 2017, graças ao excelente desempenho do Brasil nas sob seu comando, o treinador entrou no top 10, mas viu a premiação terminar nas mãos de Zinedine Zidane - Conte ( ) e Allegri ( ) completaram o "pódio".

A eleição deste ano, como de costume, faz uma combinação entre os desempenhos de clubes e seleções. Nomes badalados do futebol europeu, como Jurgen Klopp, Mauricio Pochettino e Pep Guardiola, por exemplo, despontam como favoritos. Tite, Gareca, o argelino Djamel Belmadi, Fernando Santos e Didier Deschamps representam o futebol de seleções. Gallardo, solitário, é o único treinador de clubes fora do Velho Continente a ser lembrado.

Chama atenção as ausências de técnicos de ou . Depois de anos se alternando no domínio do futebol europeu, os gigantes espanhóis viram o quebrar a hegemonia e sequer emplacaram Ernesto Valverde ou Zinedine Zidane entre os dez melhores.

A lista foi divulgada na manhã desta quarta-feira. Primeiro a Fifa anunciou os dez candidatos a melhor técnico do futebol feminino, com a norte-americana Jill Ellis, bicampeã mundial com a seleção de seu país, como ampla favorita. Agora é a vez dos treinadores do masculino para, na sequência, entrar nas melhores e nos melhores do ano.

A partir de agora, torcedores de todo o mundo poderão eleger seus preferidos por meio do site oficial da entidade. A votação popular corresponde a um quarto do colégio eleitoral total do The Best, que ainda ouve técnicos e capitães de todas as seleções nacionais, além de um jornalista de cada país. Cada eleitor indica três candidatos de sua preferência. O primeiro recebe cinco ponto, o segundo, três, e o terceiro apenas um.

A cerimônia de entrega da premiação será realizada em 23 de setembro, em Milão, na já tradicional festa de gala da Fifa. Até 2016, a entidade fazia a premiação dos melhores do mundo em parceria com a France Football, criadora da "Bola de Ouro". Desde então, no entanto, as premiações são separadas e não possuem mais relação entre si, como você pode ver aqui.

