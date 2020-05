Prefeito de Londres não crê em volta da Premier League tão cedo

Campeonato Inglês pode voltar em junho após a paralisação em março devido ao coronavírus

O prefeito de Londres, Sadiq Khan, jogou um balde de água fria nos planos da Premier League de retomar a competição já no próximo mês de junho. O campeonato está paralisado desde março por causa da pandemia de coronavírus.

Após a divulgação do governo de um documento com os planos pós-lockdown divulgada na segunda-feira, 11, a entidade e os clubes ficaram otimistas com a possibilidade de já haver jogos em 1º de junho. Há, porém, muitas indefinições.

Diversas possibilidades de se jogar em campo neutro foram levantadas na . Os jogos serão disputados sem torcida de um jeito ou de outro mas alguns clubes, principalmente da parte de baixo da tabela, querem jogar em suas casas. Perth, na Áustralia, e Londres apareceram como possíveis candidatas a receber tais partidas.

No entanto, Khan afirmou que não é hora de pensar em jogos de futebol na cidade. "Sadiq está muito interessado na volta da Premier League e em esportes profissionais em geral", disse um porta-voz do prefeito ao Evening Standard.

"Mas, com o país aind vivendo essa crise e centenas de pessoas morrendo todos os dias, ele acredita que é muito cedo para discutir a retomada da Premier League e outras competições na capital. Como torcedor do , claro que Sadiq quer que a competição volte, mas isso só vai acontecer quando for seguro fazer isso", completou.

O Liverpool de Sadiq tem 25 pontos de vantagem para o segundo colocado, . Faltam apenas duas vitórias para que os Reds conquistem a Premier League pela primeira vez, já que na última conquista do clube, há 30 anos, ainda não era esta competição.

É certo que, quando o torneio for retomado, veremos muitas "novidades" como veto à tradicional troca de camisas e até cuspes no gramado.