Pouso Alegre x Náutico ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes entram em campo neste sábado (3), pela sexta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

No Manduzão, o Pouso Alegre recebe o Náutico na tarde deste sábado (3), às 16h30 (de Brasília), pela sexta rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol, no pay-per-view, e do DAZN, no streaming.

Sem vencer há três rodadas, o Pouso Alegre caiu para o 13º lugar, com 7 pontos. O time mineiro vem de derrota no jogo passado. Já o Náutico empatou na rodada anterior e acabou perdendo três posições, ficando em 12º, com 7 pontos.

Prováveis escalações

Pouso Alegre: Rafael Pascoal; Nando, Rayan Ribeiro, Renato Vischi e Nathan; César Nunes, Carlinhos, Patrick Allan e Igor Pereira; Paulo Henrique e Alason Carioca. Técnico: Roger Silva.

Náutico: Vagner; Victor Ferraz, Diego Ferreira, Odivan e Denílson; Diego Matos, Jean Mangabeira, Souza e Gabriel Santiago; Paul Villero e Jael. Técnico: Otávio Augusto.

Desfalques

Pouso Alegre

Sem desfalques confirmados.

Náutico

Sem desfalques confirmados.

Quando é?