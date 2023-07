Pouco aproveitado por Sampaoli, Varela espera por propostas para deixar o Flamengo

Estafe do jogador vasculha o mercado em busca de opções, mas alto salário é entrave

Contratado pelo Flamengo em meados de 2022, Guillermo Varela ainda não se firmou no time rubro-negro e tem pouca moral com o técnico Jorge Sampaoli. De olho em se manter na seleção uruguaia, o lateral deu aval a seu estafe para buscar um novo clube, como soube a GOAL.

Em uma conversa com Sampaoli, o treinador expôs ao lateral as suas ideias e deixou claro que ele poderia buscar uma nova equipe caso se sentisse prejudicado por estar sendo pouco utilizado no momento. Desta forma, o estafe de Varela começou a vasculhar o mercado em busca de opções.

Alguns clubes do futebol uruguaio demonstraram interesse, como o Peñarol, a questão financeira, no entanto, é um grande entrave. O salário de Varela no Flamengo é considerado muito alto para o patamar do time Carbonero. Logo, para que um empréstimo seja viável, o time carioca teria que bancar boa parte dos vencimentos do jogador.

Inicialmente, o Flamengo não tem planos de vender o lateral. No início do ano, Varela renovou o seu vínculo até dezembro de 2025 e só uma proposta considerada muito boa fará o time carioca negociar o jogador de forma definitiva.

Com Varela atuando bem pouco, o lateral só entrou em campo duas vezes com o técnico Jorge Sampaoli, a diretoria do rubro-negra entende que será difícil chegar uma boa proposta de compra neste momento.

Nos próximos dias, Sampaoli ganhará mais uma opção na lateral-direita. Trata-se de Matheuzinho, que se recupera de uma lesão na perna e está muito perto do retorno. O cria da base do Flamengo tem as características que o treinador entende encaixar perfeitamente com seu estilo de jogo e Varela pode virar terceira opção.